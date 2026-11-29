Khi đoàn chủ nhà xuất sắc vượt mốc 100 tấm HCV, ánh hào quang ấy không chỉ đến từ tài năng và sự khổ luyện, mà còn được thắp sáng bởi niềm tin và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân - nguồn năng lượng tuyệt vời giúp ngày hội thể thao lan tỏa khắp thành phố mang tên Bác.

Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ nhà TPHCM đã chạm mốc 114 HCV, 92 HCB và 120 HCĐ.

Những giọt nước mắt, cái ôm và hành trình chinh phục đỉnh cao

Không phải khoảnh khắc đáng nhớ nào tại Đại hội cũng chỉ được đong đếm bằng những tấm huy chương lấp lánh. Có những phút giây, niềm vui chiến thắng vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc ngay giữa sàn đấu; và có khi, chỉ một cái ôm thật chặt giữa hai người đồng đội bên ngoài đường đua cũng đủ để khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp của tinh thần thể thao và tình đoàn kết bền chặt.

Khép lại trận so găng nghẹt thở ở môn võ cổ truyền, võ sĩ Trần Ngọc Hải đã không giấu nổi cảm xúc mà bật khóc khi mang về thêm một tấm HCV quý giá cho đoàn TPHCM. Những giọt nước mắt vỡ òa của anh hòa cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt từ bốn phía khán đài, khiến cả võ đài như bùng nổ.

Một hình ảnh khác cũng chạm sâu vào cảm xúc của cộng đồng mạng những ngày qua là đoạn video kình ngư Lương Jérémie Loic Nino bật khóc nức nở dưới cơn mưa tầm tã, ngay sau khi khép lại kỳ Đại hội đong đầy kỷ niệm. Chứng kiến khoảnh khắc yếu lòng ấy, người đàn anh Trần Duy Khôi đã lập tức tiến đến bên cạnh, lặng lẽ ôm lấy, vỗ về và sẻ chia cảm xúc cùng đàn em giữa màn mưa. Không ít khán giả đã rưng rưng xúc động, dành trọn những lời khen ngợi cho tinh thần tập thể, biết yêu thương, nâng đỡ nhau và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo TPHCM.

Những hình ảnh nhiều cảm xúc bên lề Đại hội Thể thao 2026

Với riêng Lương Jérémie Loic Nino, những giọt nước mắt ấy còn là sự giải tỏa sau một hành trình thi đấu rực rỡ. Anh khép lại kỳ Đại hội với 7 tấm huy chương (4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ). Đáng tự hào hơn cả, anh đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội ở cự ly 50m bướm với thành tích 23,74 giây, đồng thời sở hữu hai thông số vượt kỷ lục Đại hội ở các nội dung tiếp sức - nổi bật là thành tích 3 phút 45 giây 70 ở nội dung 4x100m hỗn hợp nam - cùng tấm HCB tiếp sức 4x100m tự do nam.

Song hành cùng những câu chuyện đẹp bên lề, đoàn thể thao TPHCM cũng khẳng định bản lĩnh mạnh mẽ trên bảng tổng sắp. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ nhà đã chạm mốc 114 HCV, 92 HCB và 120 HCĐ - đạt tổng cộng 326 huy chương các loại. Thành tích ấn tượng này giúp TPHCM tạo ra khoảng cách an toàn trước đoàn Hà Nội đang xếp thứ hai, tiếp tục nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi vị Nhất toàn đoàn.

Đáng nói hơn, dấu ấn vàng son ấy là kết tinh từ nỗ lực đồng đều của rất nhiều bộ môn. Chỉ riêng trong ngày thi đấu 28-11, đội tuyển Rowing đã xuất sắc mang về 3 HCV và 2 HCĐ; xe đạp tỏa sáng với tấm HCV nội dung 3km tính giờ đồng đội nữ; cầu mây bãi biển lên ngôi vô địch ở nội dung đội bốn nam. Trên sân điền kinh, Nguyễn Thanh Vy ghi dấu ấn với tấm HCV nhảy cao nữ, trong khi ở trường bắn, Dương Thị Mỹ Phượng và Lại Công Minh cũng mang về những chiến thắng thuyết phục.

Khi người dân cùng hòa vào ngày hội thể thao

Sau tròn 20 năm chờ đợi, TPHCM mới lại đảm nhận vai trò chủ nhà của Đại hội Thể thao toàn quốc. Hơn cả một điểm hẹn tranh tài của các đoàn vận động viên trên cả nước, sự kiện lần này còn là dịp đặc biệt để người dân thành phố trực tiếp hòa mình vào không khí thể thao sôi động, khám phá và gửi trao niềm tin, tình yêu đến các tuyển thủ.

Từ đường đua xanh dậy sóng tại CLB Phú Thọ, những pha cầu kịch tính ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương cho đến các màn đấu trí căng thẳng của billiards - snooker tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, mỗi địa điểm thi đấu đều trở thành điểm hẹn rực lửa, thu hút đông đảo khán giả đến tiếp lửa. Nếu bơi lội làm say lòng người xem bằng tốc độ và những cú bứt phá ngoạn mục dưới làn nước, võ cổ truyền cuốn hút qua từng hiệp đấu máu lửa, thì billiards lại chinh phục khán giả bởi sự điềm tĩnh và độ chính xác trong từng đường cơ.

Sự phong phú của các môn thi đấu cũng giúp Đại hội đến gần hơn với công chúng. Người dân không chỉ đến sân để cổ vũ những gương mặt quen thuộc, mà còn có cơ hội tìm hiểu và yêu thích những bộ môn vốn ít xuất hiện trong đời sống thường ngày. Đặc biệt, chủ trương mở cửa tự do tại các điểm thi đấu đã mở ra điều kiện tuyệt vời để người dân có thể tranh thủ ghé xem sau giờ làm việc, tận hưởng một nội dung yêu thích hay đơn giản là hòa mình vào không khí náo nhiệt của ngày hội lớn.

Ở kỳ Đại hội lần này, TPHCM cùng lúc gánh vác hai trọng trách lớn: vừa là địa phương đăng cai hiếu khách, chu đáo, vừa là đơn vị có lực lượng thi đấu hùng hậu. Thành phố vừa dốc sức phục vụ tốt nhất cho các đoàn bạn từ khắp các tỉnh, thành đổ về, vừa chăm lo kỹ lưỡng từ công tác huấn luyện, dinh dưỡng đến phục hồi thể lực cho các VĐV chủ nhà. Cùng với đó, việc ứng dụng sổ tay điện tử, phủ sóng truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình địa phương và mở cửa tự do đã xóa nhòa mọi khoảng cách, giúp công chúng dễ dàng theo dõi, đồng hành và tiếp thêm sức mạnh để đoàn thể thao TPHCM viết nên những dấu ấn tự hào.

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