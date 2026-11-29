Đội cờ tướng chủ nhà TPHCM đã hoàn thành vị trí số 1 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với 4 ngôi vô địch trong các nội dung thi đấu.

Cờ tướng TPHCM đã có kết quả tốt tại Đại hội năm nay. Ảnh: BTC

Môn cờ tướng Đại hội thể thao toàn quốc 2026 đã khép lại với những nội dung cuối gồm cờ nhanh đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đồng đội nam truyền thống. Trong đó, kỳ thủ chủ nhà TPHCM giành thêm 1 HCV.

Cặp kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Yến của chủ nhà TPHCM có HCV cờ nhanh đôi nữ, còn kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng và Trần Thị Bích Hằng (Gia Lai) đạt HCB.

Những nội dung còn lại, HCV cờ nhanh đôi nam thuộc về cặp kỳ thủ Hà Văn Tiến, Nguyễn Thành Bảo (Đồng Nai) còn Đặng Hữu Trang, Lê Thị Kim Loan (Hà Nội) vô địch cờ nhanh đôi nam nữ và Lê Quốc Thắng, Ngô Châu Quịn Hùng (Bắc Ninh) đạt HCV đồng đội nam nhanh truyền thống.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, Lại Lý Huynh giành HCV nội dung đôi nam cờ tiêu chuẩn khi thi đấu cùng đồng đội Nguyễn Minh Nhật Quang, Vũ Quốc Đạt.

Hai kỳ thủ của TPHCM đã vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là các kỳ thủ nam Đồng Nai (Nguyễn Thành Bảo, Hà Văn Tiến, Đỗ Hữu Cường).

Chung cuộc toàn giải, đội cờ tướng TPHCM có 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ để đứng vị trí hạng nhất toàn đoàn. Các kỳ thủ chủ nhà đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trước khi Đại hội tranh tài.

Trong khi đó, đội Bắc Ninh có 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ giữ hạng nhì, còn Quảng Ninh có 2 HCV, 7 HCĐ hạng ba. Đội Đồng Nai dù thi đấu với đội hình mạnh nhất nhưng chỉ có 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ giữ hạng tư, còn Hà Nội có 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ đứng hạng 5.

MINH CHIẾN