Lại Lý Huynh triển vọng có huy chương giải cờ tướng nhanh thế giới

Kỳ thủ Lại Lý Huynh giữ kết quả tốt trong 7 ván đầu của Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026 đang diễn ra tại Singapore.

Lại Lý Huynh sẽ tìm cơ hội tranh ngôi vô địch cờ nhanh trong ngày 15-11. Ảnh: VXF

Hôm nay 15-11, các kỳ thủ sẽ bước vào vòng chung kết quyết định huy chương tại các ván đấu Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026.

Trước đó, ngày 14-11 theo giờ địa phương, Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang, Đinh Trần Thanh Lam, Phan Huy Hoàng, Đàm Thị Thùy Dung, Lại Quỳnh Tiền của Việt Nam đã thi đấu 7 ván đầu tiên.

Duy nhất Lại Lý Huynh giữ kết quả xuất sắc góp mặt trong danh sách 8 kỳ thủ giành điểm cao nhất, đạt suất đi tiếp vòng chung kết.

Sau 7 ván, Lại Lý Huynh có 11 điểm, tạm giữ hạng 4. Kết quả giúp Lại Lý Huynh triển vọng giành huy chương cao nhất tại vòng chung kết cho cờ tướng Việt Nam.

Sau 7 ván đầu, đứng nhất là Như Nhất Thuần của Trung Quốc với 12 điểm. Vị trí thứ 2 là Phùng Gia Tuấn (Hongkong, Trung Quốc) và hạng ba là Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc).

Xếp sau 4 kỳ thủ này lần lượt là Lưu Bách Hoành (Trung Quốc), Tôn Nhất Minh (Mỹ), Lê Đức Chí (Mỹ), Thái Vĩ Hùng (Hongkong, Trung Quốc).

Các kỳ thủ Nhật Quang xếp hạng 18, Hoàng Yến 21, Thanh Lam 25, Huy Hoàng 26, Thùy Dung 28, Quỳnh Tiên 61 nên đều dừng bước.

Giải đấu do Liên đoàn cờ tướng thế giới tổ chức với 3 giải gồm Vô địch đồng đội mở rộng 2026, Vô địch trẻ thế giới 2026 và Vô địch cờ nhanh thế giới 2026.

Lại Lý Huynh chỉ góp mặt thi đấu Vô địch cờ nhanh thế giới 2026.

Trước đó, cờ tướng Việt Nam đã đạt tấm HCV cá nhân của kỳ thủ Phan Huy Hoàng và HCB của Nguyễn Minh Nhật Quang, HCB đồng đội nam tại nội dung dành cho Vô địch đồng đội mở rộng 2026. Đối với nữ, Đàm Thị Thùy Dung có 1 HCĐ cá nhân cùng 1 HCB đồng đội. Ngoài ra, cờ tướng Việt Nam có 3 HCB, 4 HCĐ trong nhóm tuổi U12, U16 của Vô địch trẻ thế giới 2026.

MINH CHIẾN