Mục tiêu của Lại Lý Huynh ở giải cờ tướng cá nhân châu Á 2026

Các kỳ thủ đã vào tranh tài Giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á lần thứ 21-2026 diễn ra tại Manila (Philippines).

Kỳ thủ Lại Lý Huynh của Đội tuyển cờ tướng Việt Nam thi đấu tại Philippines. Ảnh: TRẦN NGỌC LONG

Năm nay, giải đấu thu hút 35 kỳ thủ góp mặt từ 20 đoàn tại châu Á góp mặt thi đấu. Đội tuyển cờ tướng Việt Nam chỉ đăng ký 2 kỳ thủ tham dự gồm Lại Lý Huynh và Đàm thị Thùy Dung.

Mục tiêu của Lại Lý Huynh là đứng trong nhóm đầu chung cuộc. Hiện tại, Lại Lý Huynh là đương kim vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới. Do vậy, cơ hội giữ vị trí dẫn đầu của Lý Huynh là có khả năng.

Các kỳ thủ sẽ đấu 7 ván tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sỹ. Chương trình tranh tài diễn ra từ ngày 3-10 tới 6-10. Các kỳ thủ được xếp cặp trong bảng nam, thi đấu 6 ván. Sau đó, ván thứ 7 sẽ tranh HCV tại trận chung kết. Kỳ thủ nữ đấu 5 ván vòng bảng, ván 6 dành cho trận chung kết.

Năm nay, Đội tuyển cờ tướng Trung Quốc cử 3 kỳ thủ có trình độ cao góp mặt gồm Đường Đan, Vương Vũ Bác và Trình Vũ Đông.

Qua 2 vòng đầu, Lại Lý Huynh đều chiến thắng. Trong ván đầu, Lý Huynh vượt qua Stephen Chan (Philippines). Tại ván 2 diễn ra ngày 4-10, Lý Huynh tiếp tục thắng Gregorrio Narendra (Indonesia).

Kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung cũng giành 2 thắng lợi trong các lượt đầu tiên của mình tại Philippines lần này.

Năm nay, cờ tướng không có trong chương trình thi đấu chính thức ASIAD 20. Do vậy, Giải vô địch cá nhân châu Á lần thứ 21-2026 là cuộc thi đấu quan trọng nhất cho các kỳ thủ.

MINH CHIẾN