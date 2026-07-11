2 kỳ thủ cờ tướng Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo sẽ tranh tài trước nhiều đối thủ Trung Quốc tại giải quốc tế trên sân nhà

Giải cờ tướng quốc tế giao hữu Việt Nam – Quảng Đông (Trung Quốc) 2026 sẽ được tranh tài với nhiều kỳ thủ hàng đầu giữa 2 quốc gia.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh sẽ thi đấu trước nhiều gương mặt hàng đầu cờ tướng Trung Quốc trong giải sắp khởi tranh ở thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VXF

Năm nay, cuộc so tài giải cờ tướng quốc tế giao hữu Việt Nam – Quảng Đông (Trung Quốc) 2026 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 23-7 tới 29-7.

Đại diện cho cờ tướng chủ nhà có 12 kỳ thủ. Trong đó, nhiều gương mặt chuyên môn hàng đầu sẽ góp mặt gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Hà Văn Tiến, Nguyễn Minh Nhật Quang, Vũ Quốc Đạt, Đặng Hữu Trang, Nguyễn Quang Nhật, Tôn Thất Nhật Tân, Phan Nguyễn Công Minh, Đào Quốc Hưng, Nguyễn Anh Quân và Trần Huỳnh Si La.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh hiện đang là đương kim vô địch thế giới cờ tiêu chuẩn. Trong thời gian qua, Lại Lý Huynh đã được mời tranh tài nhiều giải đấu chuyên môn cao tại Trung Quốc để đọ sức trước các kỳ thủ hàng đầu thế giới. Trong khi đó, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo là một trong những kỳ thủ nhiều kinh nghiệm nhất của làng cờ tướng nam Việt Nam thời điểm hiện tại.

Đại diện của đội cờ tướng Quảng Đông (Trung Quốc) gồm 12 kỳ thủ. Trong số này, gương mặt được chú ý là kỳ thủ Lữ Khâm.

Giải cờ tướng quốc tế Việt Nam - Quảng Đông (Trung Quốc) 2026 áp dụng thể thức đối kháng đồng đội trên 10 bàn, diễn ra trong 10 vòng, với tổng 100 ván đấu cá nhân.

Mỗi bên có 5 bàn đi trước và 5 bàn đi sau tại từng vòng đấu. Mỗi kỳ thủ có 30 phút cùng 15 giây cộng thêm sau mỗi nước đi.

Tổng thưởng của giải là 750 triệu đồng. Đội thắng sẽ nhận 500 triệu đồng, đội thua sẽ nhận 250 triệu đồng.

MINH CHIẾN