Kỳ thủ Lại Lý Huynh sẽ so tài với nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc

Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh sẽ có cơ hội thi đấu với nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc trong 2 giải quan trọng sắp diễn ra.

Lại Lý Huynh sẽ có chương trình thi đấu tại Trung Quốc trong tháng 5. Ảnh: VXF

Làng cờ tướng Trung Quốc tiếp tục mời kỳ thủ Lại Lý Huynh góp mặt 2 giải đấu chuyên môn hàng đầu được tổ chức trên sân nhà trong tháng 5 này.

Theo thông báo mới nhất, Lại Lý Huynh đã được mời tham gia tranh tài giải Xuân Khâu Đại Diệp Bôi 2026. Chương trình của giải đấu sẽ diễn ra trong tháng 5. Đại diện của cờ tướng Trung Quốc sẽ có 5 kỳ thủ hàng đầu gồm Mạnh Phồn Duệ, Tào Nham Lỗi, Vương Vũ Bác, Mạnh Thần, Triệu Phàn Vỹ.

Các kỳ thủ sẽ được bốc thăm vào 2 bảng (mỗi bảng 3 kỳ thủ) đấu vòng tròn để chọn 2 kỳ thủ dẫn đầu mỗi bảng cùng kỳ thủ đứng thứ nhì có kết quả tốt nhất tham dự lượt đấu tranh vô địch.

Nối tiếp giải này, Lại Lý Huynh sẽ tiếp tục tham dự giải cờ tướng quốc tế Trung Quốc – Asean 2026 tổ chức tại Thành Đô (Trung Quốc) từ ngày 21-5 tới 24-5. Lại Lý Huynh là đương kim vô địch thế giới nên được suất đặc cách góp mặt trong danh sách 32 kỳ thủ tham dự vòng chính của giải đấu. Đây cũng là giải đấu có đầy đủ kỳ thủ tên tuổi của cờ tướng Trung Quốc tham gia.

Cờ tướng Việt Nam còn 1 suất mời góp mặt giải này là kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang. Tuy nhiên, kỳ thủ của thể thao TPHCM sẽ thi đấu vòng loại để tranh vé vào vòng chính 32 kỳ thủ.

Tháng 3 năm nay, Lại Lý Huynh đã tham dự giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương Bôi 2026 ở Trung Quốc và có ngôi á quân. Khi đó, Lại Lý Huynh để thua kỳ thủ Trình Vũ Đông (Trung Quốc) tại trận chung kết.

MINH CHIẾN