Lại Lý Huynh dừng bước tại tứ kết cờ tiêu chuẩn giải vô địch cờ tướng quốc gia 2026

Kỳ thủ Lại Lý Huynh của đội cờ tướng TPHCM đã dẫn đầu bảng nam sau các trận vòng loại nội dung tiêu chuẩn nhưng lại thua trận ở tứ kết.

Giải cờ tướng vô địch quốc gia 2026 đang tranh tài tại Yên Bái (Lào Cai). Nội dung cờ tiêu chuẩn dành cho bảng nam, nữ đã được tranh tài đầu tiên.

Ngày 7-4, các kỳ thủ thi đấu ván cuối là ván 7 của vòng loại của nội dung. Trong ván 7, Lại Lý Huynh đã gặp kỳ thủ kỳ cựu Nguyễn Thành Bảo (Đồng Nai) và có kết quả hòa. Với kết quả này, Lại Lý Huynh đạt 5,5 điểm sau 7 ván để đứng đầu vòng loại.

Đứng thứ nhì sau 7 ván đấu cờ tiêu chuẩn nam là kỳ thủ Hà Văn Tiến (Đồng Nai). Dù cùng có 5,5 điểm nhưng Hà Văn Tiến thấp hơn về chỉ số phụ nên đứng sau Lại Lý Huynh. Kỳ thủ Trần Hữu Bình (TPHCM) có 5,5 điểm, đứng vị trí thứ 3.

Theo quy định của giải, nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ thi đấu 7 ván theo hệ Thụy Sỹ tại vòng loại để chọn ra 8 kỳ thủ nam và 8 kỳ thủ nữ xếp hạng cao nhất vào vòng tứ kết (thi đấu loại trực tiếp). Từ vòng loại trực tiếp đến bán kết các cặp đấu được xếp dựa theo thứ hạng sau ván 7 hệ Thụy Sĩ và theo nguyên tắc hạng cao nhất gặp hạng thấp nhất. Mỗi cặp đấu 1 ván cờ tiêu chuẩn. Trận chung kết và tranh hạng 3 mỗi cặp đấu 2 ván tiêu chuẩn phân tiên hậu. Màu quân được bốc thăm ngẫu nhiên. Nếu các cặp chưa phân định thắng thua ở cờ tiêu chuẩn thì bốc thăm màu quân thi đấu 1 ván cờ nhanh. Nếu ván hòa thì luân phiên đổi màu quân thi đấu cờ 3 phút + 2 giây cho đến khi có ván thắng. Thời lượng ván tiêu chuẩn cho mỗi kỳ thủ là 60 phút + 30 giây cho mỗi nước đi.

Sau 7 ván của vòng loại, 8 kỳ thủ nam dẫn đầu lần lượt là Lại Lý Huynh, Hà Văn Tiến, Trần Hữu Bình, Đào Cao Khoa, Nguyễn Thành Bảo, Đào Văn Trọng, Vũ Quốc Đạt và Phí Mạnh Cường.

Trong chiều tranh tài của tứ kết, Lại Lý Huynh đã gặp Phí Mạnh Cường. Hai kỳ thủ thủ hòa trong ván tiêu chuẩn. Tiếp đó ở ván cờ nhanh, kết quả vẫn giữ hòa. Tuy nhiên trong ván cờ chớp tiếp theo, Lý Huynh để thua trước Mạnh Cường. Chung cuộc, Lại Lý Huynh dừng bước ở tứ kết nội dung cờ tiêu chuẩn.

Ở nội dung nữ, 8 kỳ thủ góp mặt tứ kết là Đàm Thị Thùy Dung, Lại Quỳnh Tiên, Hồ Thị Thanh Hồng, Cao Phương Thanh, Trần Tuệ Doanh, Nguyễn Hoàng Yến, Kiều Bích Thủy và Lê Thị Kim Loan.

Giải cờ tướng vô địch quốc gia 2026 tranh tài tới hết ngày 12-4.

MINH CHIẾN