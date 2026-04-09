Kỳ thủ Hà Văn Tiến, Đàm Thị Thùy Dung vô địch nội dung tiêu chuẩn giải cờ tướng quốc gia 2026

Các trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn ở bảng nam và bảng nữ đã mang lại những chiến thắng xứng đáng cho nhà vô địch.

Hà Văn Tiến (phải) và Nguyễn Thành Bảo tại trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn. Ảnh: VXF

Nội dung cờ tiêu chuẩn của giải cờ tướng quốc gia 2026 đã khép lại trong buổi sáng ngày 9-4 ở điểm thi đấu tại Yên Bái (Lào Cai).

Tại bảng nam, trận chung kết là cuộc so tài giữa 2 kỳ thủ cùng của đơn vị Đồng Nai là Hà Văn Tiến và Nguyễn Thành Bảo. Các kỳ thủ tranh tài 2 ván theo lượt đi, về. Tại ván lượt đi, dù là người có sự chủ động, tuy nhiên, kỳ thủ kỳ cựu Nguyễn Thành Bảo chấp nhận thủ hòa trước Hà Văn Tiến. Trong ván lượt về ở buổi sáng ngày 9-4, Hà Văn Tiến chơi bình tĩnh và hóa giải được các nước đi quyết định từ đàn anh Nguyễn Thành Bảo. Kết thúc ván đấu, Hà Văn Tiến đã giành chiến thắng.

Thắng tại ván lượt về, Hà Văn Tiến giành chiến thắng chung cuộc để có ngôi vô địch và HCV nội dung cờ tiêu chuẩn nam ở giải năm nay.

Trong khi đó trận chung kết cờ tiêu chuẩn nữ cũng diễn ra với sự thận trọng giữa 2 kỳ thủ cùng của đội TPHCM là Lại Quỳnh Tiên và Đàm Thị Thùy Dung. Ở ván lượt đi, Quỳnh Tiên và Thùy Dung giữ kết quả hòa. Trong ván lượt về, kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung đã vượt lên đối thủ giành chiến thắng, qua đó có HCV cờ tiêu chuẩn nữ tại giải đấu.

Kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung của đội cờ tướng TPHCM. Ảnh: VXF

Trước đó, bất ngờ lớn tại nội dung cờ tiêu chuẩn là kỳ thủ Lại Lý Huynh (TPHCM) đã thua trận ở tứ kết do vậy không còn cơ hội tranh huy chương. Lại Lý Huynh đang là đương kim vô địch cờ tướng thế giới tại nội dung cờ tiêu chuẩn.

Giải đấu sẽ còn thi đấu các nội dung cờ nhanh, cờ chớp sau khi cờ tiêu chuẩn kết thúc và bế mạc vào ngày 12-4. Chương trình tranh tài giải cờ tướng quốc gia 2026 không được tính vào kết quả Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Môn cờ tướng của Đại hội sẽ tranh tài tháng 12 tại TPHCM.

MINH CHIẾN