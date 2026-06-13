Giành 9 HCV, tuyển bắn súng Việt Nam xếp hạng nhì toàn đoàn giải Đông Nam Á 2026

Xạ thủ Việt Nam đã có kết quả tốt tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: CAO SƠN

Chiều tối ngày 12-6, đội tuyển bắn súng Việt Nam kết thúc tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Đài Bắc Trung Hoa. Khép lại các cuộc tranh tài, xạ thủ Việt Nam giành được tổng thành tích 9 HCV, 12 HCB, 9 HCĐ, đứng hạng nhì chung cuộc.

Trong ngày cuối của giải, các xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam tập trung thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ. Tại chung kết bài bắn, 2 xạ thủ Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy giành được HCĐ với kết quả 413,5 điểm. Xếp trên đội Việt Nam là đội Đài Bắc Trung Hoa và Indonesia. Cùng tại nội dung này, đối với hệ thi đấu trẻ, 2 xạ thủ Trần Thị Xuân Hương, Nguyễn Thành Nhân đã giành HCĐ với kết quả 406,4 điểm.

“Giải đấu lần này là cuộc tranh tài có giá trị chuyên môn. Các xạ thủ của Việt Nam đã tập trung thể hiện phong độ trong các bài bắn dành cho súng ngắn và súng trường. Tuy nhiên, Ban huấn luyện vẫn tiếp tục có sự điều chỉnh để xạ thủ giữ được sự hiệu quả cao nhất ở các nhiệm vụ tiếp theo”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam trao đổi từ Đài Bắc Trung Hoa cho biết.

Trên trường bắn của giải vô địch Đông Nam Á 2026, đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt đầy đủ những xạ thủ trọng điểm và đang giữ ổn định chuyên môn. Họ vừa tham dự Cúp thế giới 2026 tại Đức và tiếp tục tới Đài Bắc Trung Hoa tranh tài nên những nhân tố Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Minh Thành… được kỳ vọng giành thành tích hiệu quả trong chương trình thi đấu vô địch Đông Nam Á 2026.

VĐV đã tập trung thi đấu để có kết quả tốt nhất. Ảnh: VŨ ANH

Thực tế, tại các bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ hay 10m súng trường hơi nữ, đội tuyển bắn súng Việt Nam giữ được thành tích huy chương quan trọng như HCV đồng đội 25m súng ngắn hơi nữ, HCV cá nhân và đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, HCV đồng đội 10m súng ngắn hơi nam.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện đánh giá điểm tích cực là nhiều xạ thủ trẻ được đã tranh tài tự tin để khẳng định được phong độ cao khi cạnh tranh với các đối thủ cùng lứa tuổi để có kết quả vô địch trẻ Đông Nam Á.

Trong số này, thành tích của Lê Nguyễn Thanh Nhi (HCV 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ), Lê Nguyễn Thanh Nhi/Trần Thị Xuân Hương/Nguyễn Hà Anh (HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ), Dương Hà My (HCV 10m súng trường hơi cá nhân nữ), Trần An Tín/Nguyễn Tâm Quang/Nguyễn Minh Quang (HCV 10m súng trường hơi đồng đội nam)… đã mang tới tín hiệu mừng cho người làm chuyên môn bắn súng Việt Nam.

Xạ thủ trẻ của bắn súng Việt Nam khẳng định được trình độ ở giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: VŨ ANH

“Từ kết quả này, chúng tôi rất hy vọng xạ thủ trẻ sẽ có thêm sự nỗ lực để tiếp tục phát triển tốt hơn thành tích để giành những cơ hội tham dự các giải đấu lớn trong tương lai”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam trao đổi thêm.

Phí Thanh Thảo đã có tấm HCV 10m súng trường hơi cá nhân nữ tại giải. Ảnh: CAO SƠN Tại giải vô địch Đông Nam Á 2026, đội tuyển Philippines là đội duy nhất không giành được HCV. 3 đội dẫn đầu lần lượt là Đài Bắc Trung Hoa (12 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ), Việt Nam (9 HCV, 12 HCB, 9 HCĐ), Indonesia (7 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ).

MINH CHIẾN