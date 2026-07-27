Võ sĩ Lò Thị Phung nhận suất chính thức dự ASIAD 20

Võ sĩ Lò Thị Phung từng giành HCV tại giải vô địch MMA châu Á lần thứ 3-2026. Ảnh: NGỌC HÒA

“Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam đã được 2 suất chính thức tham dự ASIAD 20. Võ sĩ Lò Thị Phung đã được Ban huấn luyện đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam trao cơ hội tới Nhật Bản thi đấu năm nay”, đại diện bộ môn võ thuật tổng hợp MMA (Cục TDTT Việt Nam) trao đổi.

Võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam sẽ có võ sĩ Lò Thị Phung tham dự nội dung 54kg MMA hiện đại nữ và Quàng Văn Minh dự nội dung 77kg MMA truyền thống nam.

Lò Thị Phung có sở trường là môn jujitsu. Tuy nhiên, tuyển thủ này đã làm quen và theo tập võ thuật tổng hợp MMA để hoàn thiện thêm các kỹ năng chuyên môn. Tháng 1 năm nay tại Trung Quốc, Lò Thị Phung đã thi đấu xuất sắc lên ngôi vô địch hạng cân 49kg nữ MMA hiện đại tại giải vô địch châu Á lần thứ 3-2026. Đó là tấm HCV đầu tiên ở đấu trường vô địch châu Á của Lò Thị Phung khi tham dự một giải đấu chính thức của võ thuật tổng hợp MMA.

Sau khi đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam được Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á trao 1 suất tại nội dung 54kg MMA hiện đại nữ ở ASIAD 20, Lò Thị Phung đã được xem xét kỹ lưỡng phong độ và Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam VMMAF trao cô suất tham dự ASIAD 20 danh giá này.

Đánh giá từ giới chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng cơ hội để Lò Thị Phung cạnh tranh thành tích huy chương ASIAD 20 ở hạng cân 54kg nữ là có. Tuy nhiên, bản thân võ sĩ này phải nỗ lực hết khả năng chuyên môn. Trong thi đấu võ thuật tổng hợp MMA, mỗi võ sĩ hơn nhau về trọng lượng cân nặng sẽ quyết định trực tiếp ưu thế chuyên môn trên sàn đấu.

Trước khi tới ASIAD 20, Lò Thị Phung để lại dấu ấn với tấm HCV tại giải vô địch jujitsu châu Á 2026 vừa khép lại tại Kazakhstan. Trong giải, Lò Thị Phung vô địch nội dung 48kg contact nữ. Đây được xem là động lực tinh thần lớn giúp Lò Thị Phung tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho các kỹ thuật của võ thuật tổng hợp MMA để sẵn sàng tranh tài ASIAD 20.

Lò Thị Phung (áo xanh) sẽ tập trung chuẩn bị để thi đấu võ thuật tổng hợp MMA tại ASIAD 20. Ảnh: VMMAF

Môn võ thuật tổng hợp MMA được tổ chức trong 3 ngày tại ASIAD 20 (từ 20 tới 23-9). Hiện tại, các suất chính thức dự môn MMA tại ASIAD 20 đã được quyết định, trong đó nhiều võ sĩ hàng đầu của châu Á đều góp mặt. 4 võ sĩ đứng đầu châu Á ở hạng cân 54kg MMA hiện đại nữ đang là Araos Gina (Philippines), Katayama Tomoe (Nhật Bản), Lee Bomi (Hàn Quốc), Hotmauli Vallensia (Indonesia).

Chắc chắn, họ sẽ góp mặt ở ASIAD 20 và được dự báo là những ứng viên có thể giành được HCV. Để tìm cơ hội có tấm huy chương đầu tiên trên đấu trường ASIAD, chắc chắn Lò Thị Phung sẽ phải thận trọng trước các đối thủ cũng như tập trung chuẩn bị chuyên môn ngay từ lúc này.

Lò Thị Phung đang chuẩn bị chuyên môn để thi đấu giải jujitsu vô địch Đông Nam Á 2026 từ ngày 21 tới 23-8 ở Campuchia. Sau đó, cô được Ban huấn luyện đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam tập trung hướng đến ASIAD 20. Vừa qua, Lò Thị Phung thực hiện đấu giá 2 tấm HCV của mình và quyên góp được 120 triệu đồng gởi vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc tại tỉnh Lai Châu nhằm ủng hộ cho đồng bào địa phương đã gặp ảnh hưởng bởi mưa lũ.

MINH CHIẾN