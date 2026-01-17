Nhà vô địch châu Á Lò Thị Phung: Không bỏ lỡ cơ hội nếu được tham dự ASIAD 20

Võ sĩ Lò Thị Phung trở lại cuộc sống thường nhật sau tấm HCV giải võ thuật tổng hợp (MMA) châu Á 2026 và nữ tuyển thủ sẽ tiếp tục có cơ hội thi đấu đạt kết cao nếu góp mặt ASIAD 20 trong tháng 9 năm nay.

Lò Thị Phung có cơ hội tham dự ASIAD 20 trong thành phần đội tuyển jujitsu Việt Nam. Ảnh: TỐNG HÒA

Lớp hỗ trợ cho các bé mắc chứng khuyết tật chậm khả năng vận động đã lại vang nụ cười, những cái ôm nhiều tình cảm chúc mừng từ các em nhỏ dành cho cô giáo khi Lò Thị Phung trở về từ giải võ thuật tổng hợp (MMA) châu Á 2026 vừa qua. Lúc này, cuộc sống của võ sĩ Lò Thị Phung đã trở lại bình thường.

Với người làm chuyên môn, hành trình thi đấu đạt kết quả HCV hạng cân 49kg MMA hiện đại nữ của Lò Thị Phung đã mang lại nhiều cảm xúc. Cô giành chiến thắng tuyệt đối trong các trận đã tranh tài ở giải võ thuật tổng hợp (MMA) châu Á 2026. HCV trên cũng là ngôi vô địch châu Á đầu tiên của Lò Thị Phung tại một giải MMA chính thức tại châu lục. 1 tuần đã đi qua từ trận đấu quyết định tại thành phố Lô Châu (Trung Quốc) giúp nữ võ sĩ Việt Nam giành HCV, Lò Thị Phung chia sẻ rằng cảm giác chiến thắng giải đấu ở cấp độ châu lục ở môn MMA mang đến cho mình trạng thái khó tả. “Tôi không biết nói gì về tấm HCV vừa qua. Đây là kết quả để bản thân sẽ thêm động lực hơn cho các nhiệm vụ tiếp theo”.

Mang biệt danh “cô giáo mầm non” ở làng võ thuật tổng hợp Việt Nam, Lò Thị Phung được nhiều người biết về năng lực và chuyên môn trước khi có thành công qua giải vô địch châu Á 2026. Là người dân tộc Thái tại vùng quê gốc Lai Châu, Lò Thị Phung từng tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm mầm non tại quê nhà và đã là cô giáo mầm non trước khi đến với thể thao chuyên nghiệp.

Bây giờ, cô đang tập luyện jujitsu và MMA tại TPHCM. Theo giới chuyên môn chuyên môn, nữ võ sĩ 27 tuổi này bắt đầu bén duyên với võ jujitsu từ năm 2022 và làm quen thêm với MMA từ năm 2024.

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam nhìn nhận Lò Thị Phung có những yếu tố để phát triển tốt bởi cô quen thuộc các kỹ thuật khóa, siết của địa chiến khi thi đấu. Nhưng trên hết, “cô giáo mầm non” Lò Thị Phung được bạn bè và đồng nghiệp đánh giá cao ở việc luôn giữ tinh thần quyết tâm thi đấu trong mọi tình huống trên sàn đấu.

Chiến thắng giành HCV hạng cân 49kg MMA hiện đại nữ tại giải vô địch châu Á 2026 là thành tích khích lệ cho Lò Thị Phung. Nhưng chắc chắn, cơ hội góp mặt nội dung này tại ASIAD 20 của nữ tuyển thủ sẽ không khả thi do hạng cân không nằm trong chương trình chính thức môn MMA tại Đại hội lần này. Tuy thế, cơ hội góp mặt ASIAD 20 vẫn còn với Lò Thị Phung. Cô có thể được Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam lựa chọn trong kế hoạch chuẩn bị ASIAD 20. Hạng cân 48kg nữ có trong chương trình thi đấu chính thức môn jujitsu ASIAD 20. Đây là nội dung sở trường của Lò Thị Phung và tuyển jujitsu Việt Nam rất kỳ vọng có kết quả tốt nhất tại Nhật Bản năm nay trong nội dung này.

Lò Thị Phung từng giành ngôi vô địch tại giải jujitsu bãi biển thế giới 2024. Ảnh: JJAU

Khi jujitsu bắt đầu đưa vào chương trình chính thức Đại hội thể thao châu Á từ ASIAD 18, tuyển jujitsu Việt Nam luôn cử võ sĩ góp mặt hạng cân 48kg nữ. Ba năm trước, chúng ta có Phùng Thị Huệ giành HCĐ 48kg nữ tại ASIAD 19 đã diễn ra năm 2023 ở Trung Quốc. Bây giờ sau 3 năm, Lò Thị Phung là 1 trong những võ sĩ có cơ hội góp mặt ASIAD 20 nếu đạt phong độ cao nhất ở hạng cân 48kg nữ.

Năm ngoái, Lò Thị Phung từng góp mặt hạng cân 52kg các nội dung Gi, Nogi và Contact giải jujitsu vô địch quốc gia 2025. Cô giành HCV Nogi, HCĐ nội dung Nogi và Contact. Với đội tuyển jujitsu Việt Nam năm nay, Lò Thị Phung sẽ có cơ hội tập trung chuyên môn và Ban huấn luyện chọn võ sĩ phù hợp hướng tới ASIAD 20.

MINH CHIẾN