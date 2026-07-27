Thể thao Việt Nam có 10 suất góp mặt Olympic trẻ 2026

Thể thao Việt Nam đã xác định đầy đủ số suất được tham dự Olympic trẻ 2026 tổ chức tại Senegal vào tháng 10 năm nay.

Ngô Sơn Đỉnh từng giành HCV tại Olympic trẻ 2018 cho Thể thao Việt Nam. Ảnh: IOC

Theo công bố chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế IOC, Thể thao Việt Nam có 10 suất đến Olympic trẻ 2026 tranh tài.

10 suất được trao cho Thể thao Việt Nam có 5 suất nam và 5 suất nữ. Các môn được suất dự Olympic trẻ 2026 gồm điền kinh (1 suất nữ), taekwondo (1 suất nam), bơi (1 nam, 1 nữ), xe đạp đường trường (1 nữ), cầu lông (1 nữ), wushu (1 nam), vật bãi biển (1 nữ, 2 nam). Olympic trẻ 2026 sẽ tranh tài 25 môn thể thao.

Đây là lần đầu tiên, một quốc tại châu Phi làm chủ nhà của Olympic trẻ thế giới. Dự kiến, chương trình thi đấu chính thức diễn ra từ ngày 31-10 tới 13-11. Tuy nhiên, môn thi đấu sớm nhất với các nội dung diễn ra ngày 30-10 là bóng chày 5 người. Lễ khai mạc được diễn ra ngày 31-10 và bế mạc vào ngày 13-11.

Lần gần nhất Olympic trẻ được tổ chức là năm 2018 tại Argentina. Thể thao Việt Nam có 13 VĐV góp mặt tranh tài khi đó. Chúng ta đã giành được 2 HCV, 1 HCB và xếp hạng 38 toàn đoàn ở kỳ Olympic trẻ 2018. Các thành tích huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội trên lần lượt thuộc về Ngô Sơn Đỉnh (HCV cử tạ 56kg nam), Nguyễn Huy Hoàng (HCV bơi 800m tự do nam), Nguyễn Thị Thu Trang (HCB cử tạ 44kg nữ).

Sau khi nhận được 10 suất tham dự Olympic trẻ, Ban huấn luyện các đội tuyển thể thao quốc gia của Thể thao Việt Nam đang rà soát lực lượng để chọn VĐV phù hợp đến Senegal thi đấu vào tháng 10.

MINH CHIẾN