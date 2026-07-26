3 kình ngư trọng điểm Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị ASIAD 20

Các kình ngư hàng đầu của Việt Nam như Phạm Thanh Bảo đã bắt đầu được tập huấn tại Trung Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi thực hiện chương trình tập huấn theo nhiệm vụ chuyên môn đặt ra. Đợt tập huấn này, các VĐV trọng điểm của bơi Việt Nam sẽ được tích lũy thể lực và chuyên môn nhằm sẵn sàng cho đấu trường ASIAD 20”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam bày tỏ.

Các kình ngư đã được lên đường sang Trung Quốc tập huấn từ ngày 25-7. Qua tìm hiểu, đợt tập huấn thực hiện cho 5 gương mặt chủ lực. Trong đó, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo góp mặt tập luyện. “Chương trình tập luyện sẽ kéo dài tới giữa tháng 9 và ngay sau đó, VĐV sẽ được tới Nhật Bản tham gia ASIAD 20”, đội tuyển bơi Việt Nam trao đổi thêm.

Tính về sự chuẩn bị chuyên môn, đây là lần thứ 2 của năm nay, Nguyễn Huy Hoàng được tập huấn tại Trung Quốc. Trong tháng 3-2026, kình ngư này đã tập huấn ở Trung Quốc trước khi dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Bây giờ, Huy Hoàng và đồng đội tiếp tục tập huấn để hướng vào nhiệm vụ trọng tâm ASIAD 20.

Đội tuyển bơi Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương tại ASIAD 20. Vì thế, chương trình tập huấn sẽ hướng vào những tuyển thủ nằm trong khả năng dự báo tranh chấp được kết quả thi đấu cao nhất tại Nhật Bản năm nay.

Ở ASIAD 19 năm 2023, chúng ta giành được 2 HCĐ với kết quả của Nguyễn Huy Hoàng tại nội dung 400m tự do, 800m tự do. Theo dự báo thời điểm hiện tại, đội tuyển bơi Việt Nam vẫn kỳ vọng khả năng giành huy chương ASIAD 20 trong nhóm nội dung dành cho VĐV nam.

Nguyễn Huy Hoàng rất tập trung cho đợt tập huấn tại Trung Quốc. Ảnh: MINH MINH

Môn bơi ASIAD 20 sẽ tổ chức 20 nội dung nam, 20 nội dung nữ và 1 nội dung hỗn hợp tiếp sức. Với 20 nội dung nam, chương trình thi đấu sẽ có 17 cự ly thi đấu cá nhân và 3 cự ly tiếp sức. Lần lượt Huy Hoàng, Hưng Nguyên và Thanh Bảo có thế mạnh của mình. Họ đều góp mặt tại ASIAD 19. Theo đánh giá, chương trình tập huấn sẽ là lúc để nhóm tuyển thủ trọng điểm được tăng cường khối lượng chuẩn bị nhiều nhất nhằm đạt điểm rơi phong độ đúng ASIAD 20.

Trước khi lên đường tham gia tập huấn, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng từng cho biết ưu tiên hàng đầu của mình là cải thiện thể lực để tập trung làm tốt nhất chuyên môn ở cự ly sở trường. Năm nay, Huy Hoàng lần lượt giành các tấm huy chương tại môn bơi mặt nước mở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026. HLV Nguyễn Hoàng Vũ của đội tuyển bơi Việt Nam đánh giá rằng Huy Hoàng đang giữ được tinh thần và sự quyết tâm cao nhất nên hoàn toàn bỏ qua các áp lực để giữ chỉ số thành tích đúng trong chuẩn bị.

Được biết, ngoài danh sách 5 tuyển thủ bắt đầu vào tập luyện tại Trunng Quốc lúc này thì vào tháng 8, nhóm trọng điểm thứ 2 của đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tiếp tục sang Trung Quốc tập huấn.

Tại đợt tập huấn ở Trung Quốc lúc này, nữ tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên và gương mặt trẻ Mai Trần Tuấn Anh cũng góp mặt.

MINH CHIẾN