Boxing Việt Nam để vuột suất dự Olympic trẻ thế giới 2026

Đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam đã không giành được suất chính thức tham dự Olympic trẻ thế giới 2026 vào tháng 10 năm nay.

Boxing trẻ Việt Nam đã không có suất tham dự Olympic trẻ thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn boxing thế giới – World Boxing chính thức công bố danh sách 120 suất được góp mặt tại Olympic trẻ thế giới 2026 vào tháng 10 ở Senegal.

Các suất được trao dựa trên thành tích thi đấu của võ sĩ tại giải vòng loại Olympic trẻ được tổ chức tháng 3 năm nay ở Thái Lan.

Ở giải vòng loại trên, boxing Việt Nam đã tham dự với 9 tuyển thủ nhưng không có võ sĩ nào lọt vào trận đấu cuối cùng trong các hạng cân góp mặt.

Sau khi xem xét về chuyên môn và kết quả, World Boxing vừa công bố 60 suất nam, 60 suất nữ dành cho 79 đội tuyển được cơ hội chính thức dự Olympic trẻ thế giới 2026. Lần tổ chức này, Olympic trẻ thế giới 2026 có 5 hạng cân nữ gồm 48kg, 51kg, 54kg, 57kg và 60kg. Hạng cân nam gồm 50kg, 55kg, 60kg, 65kg và 70kg. Trong đó, khu vực châu Á được trao 31 suất. Với khu vực Đông Nam Á, đội Thái Lan là đội duy nhất giành được 2 suất chính thức dự Olympic trẻ thế giới 2026 lần lượt ở nội dung 48kg nữ và 60kg nam.

Theo kế hoạch, Olympic trẻ thế giới 2026 sẽ tổ chức từ ngày 31-10 tới 13-11. Tính tới thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam đang tạm có 11 suất góp mặt kỳ Đại hội này.

Môn boxing từng được đưa vào chính thức lần đầu tại kỳ Olympic trẻ thế giới 2018 ở Argentina. Khi đó, boxing Việt Nam không giành được suất góp mặt.

MINH CHIẾN