Các môn khác

Boxing Việt Nam để vuột suất dự Olympic trẻ thế giới 2026

SGGPO

Đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam đã không giành được suất chính thức tham dự Olympic trẻ thế giới 2026 vào tháng 10 năm nay.

Boxing trẻ Việt Nam đã không có suất tham dự Olympic trẻ thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Boxing trẻ Việt Nam đã không có suất tham dự Olympic trẻ thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn boxing thế giới – World Boxing chính thức công bố danh sách 120 suất được góp mặt tại Olympic trẻ thế giới 2026 vào tháng 10 ở Senegal.

Các suất được trao dựa trên thành tích thi đấu của võ sĩ tại giải vòng loại Olympic trẻ được tổ chức tháng 3 năm nay ở Thái Lan.

Ở giải vòng loại trên, boxing Việt Nam đã tham dự với 9 tuyển thủ nhưng không có võ sĩ nào lọt vào trận đấu cuối cùng trong các hạng cân góp mặt.

Sau khi xem xét về chuyên môn và kết quả, World Boxing vừa công bố 60 suất nam, 60 suất nữ dành cho 79 đội tuyển được cơ hội chính thức dự Olympic trẻ thế giới 2026. Lần tổ chức này, Olympic trẻ thế giới 2026 có 5 hạng cân nữ gồm 48kg, 51kg, 54kg, 57kg và 60kg. Hạng cân nam gồm 50kg, 55kg, 60kg, 65kg và 70kg. Trong đó, khu vực châu Á được trao 31 suất. Với khu vực Đông Nam Á, đội Thái Lan là đội duy nhất giành được 2 suất chính thức dự Olympic trẻ thế giới 2026 lần lượt ở nội dung 48kg nữ và 60kg nam.

Theo kế hoạch, Olympic trẻ thế giới 2026 sẽ tổ chức từ ngày 31-10 tới 13-11. Tính tới thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam đang tạm có 11 suất góp mặt kỳ Đại hội này.

Môn boxing từng được đưa vào chính thức lần đầu tại kỳ Olympic trẻ thế giới 2018 ở Argentina. Khi đó, boxing Việt Nam không giành được suất góp mặt.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Olympic trẻ 2026 boxing quyền Anh boxing trẻ Việt Nam Liên đoàn boxing thế giới World Boxing

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn