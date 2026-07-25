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Tuyển cầu mây nữ Việt Nam đối đầu Thái Lan tại ASIAD 20

SGGPO

Đội tuyển cầu mây Việt Nam sẽ tham dự 4 nội dung tại ASIAD 20 và mục tiêu vẫn hướng tới giành HCV.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam gặp thách thức tại ASIAD 20 khi nằm cùng bảng với đội Thái Lan trong nội dung 4 người. Ảnh: THÁI XUÂN
Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam gặp thách thức tại ASIAD 20 khi nằm cùng bảng với đội Thái Lan trong nội dung 4 người. Ảnh: THÁI XUÂN

Môn cầu mây ASIAD 20 đã bốc thăm chuyên môn để xác định các đội tham dự từng nội dung dành cho nam, nữ.

Với kỳ ASIAD 20, dựa theo điều lệ quy định, đội tuyển cầu mây Việt Nam chỉ góp mặt 4 nội dung. Với thi đấu nam, chúng ta góp mặt nội dung đồng đội và 4 người.

Nội dung đồng đội (regu) nam có 6 đội tuyển đăng ký. Bảng A gồm Thái Lan, Philippines, Nhật Bản. Bảng B có Malaysia, Việt Nam, Myanmar. Nội dung 4 người nam có 8 đội đăng ký. Bảng A gồm Myanmar, Ấn Độ, Lào, Việt Nam. Bảng B có Indonesia, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với thi đấu nữ, lá thăm đã đưa chúng ta vào cùng bảng đấu với đội tuyển Thái Lan ở nội dung 4 người. Nội dung 4 người nữ có 8 đội tuyển đăng ký tham gia. Bảng A gồm Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ trong khi Bảng B có Indonesia, Malaysia, Lào, Nhật Bản.

Tại ASIAD 19 diễn ra năm 2023, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã thắng Indonesia tại chung kết để giành HCV nội dung 4 người. Vì vậy trong kỳ ASIAD 20 này, mục tiêu của Ban huấn luyện đặt ra là cầu thủ nữ nỗ lực bảo vệ thành công tấm HCV trên.

Ngoài nội dung 4 người, đội tuyển cầu mây Việt Nam còn tham dự nội dung đôi nữ tại ASIAD 20. Bốc thăm thi đấu đưa Việt Nam vào Bảng A cùng Malaysia, Myanmar, Lào. Bảng B có Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Môn cầu mây còn tổ chức nội dung đội tuyển nam và đội tuyển nữ (team regu) nhưng chúng ta không góp mặt. Theo chương trình thi đấu, môn cầu mây ASIAD 20 tổ chức từ ngày 20-9 tới 3-10.

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MINH CHIẾN

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