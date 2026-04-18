Đội cầu mây nam Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại Cúp thế giới 2026

Liên đoàn cầu mây thế giới đã bốc thăm chương trình thi đấu Cúp thế giới 2026 (World Cup 2026) và các đội tuyển biết được đối thủ của mình.

Đội cầu mây nam Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Thái Lan tại World Cup 2026 ở Malaysia vào tháng 5 năm nay. Ảnh: VSTAF

Cúp cầu mây thế giới 2026 (World Cup 2026) chỉ tổ chức các nội dung dành cho nam. Chương trình tranh tài năm nay diễn ra từ ngày 16 tới 23-5 tại Malaysia.

Theo kết quả bốc thăm được Liên đoàn cầu mây thế giới thực hiện, đội nam Việt Nam góp mặt 3 nội dung gồm đội tuyển, đồng đội và đồng đội 4 người.

Tại nội dung đội tuyển regu, Việt Nam nằm ở Bảng C cùng các đội Myanmar, Trung Quốc và Indonesia. Nội dung này có 14 đội tham dự và được bốc thăm vào 4 bảng đấu.

Ở nội dung đồng đội, đội Việt Nam nằm ở Bảng A cùng đội Thái Lan và Philipines. Nội dung này có 12 đội tham dự, cũng được bốc thăm vào 4 bảng đấu.

Nội dung được quan tâm nhất là đồng đội 4 người. Ở Cúp thế giới năm nay, đội Việt Nam nằm vào Bảng D cùng các đội Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan. Đây được xem là bảng tử thần của nội dung bởi các đội đều đang có những cầu thủ tốt nhất trong nội dung 4 người nam. Trong đó, đội Nhật Bản sẽ là chủ nhà ASIAD 20 còn đội Thái Lan vừa thua đội Việt Nam tại SEA Games 33-2025 ở nội dung này. Đội cầu mây 4 người nam Việt Nam đã giành HCV tại SEA Games 33-2025.

Năm ngoái, Cúp thế giới 2025 đã tổ chức các nội dung dành cho nam và nữ. Trong đó, đội cầu mây nữ Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội 4 người còn đội nam Việt Nam có HCB nội dung đồng đội 4 người.

Năm nay ngoài Cúp thế giới 2026, Liên đoàn cầu mây thế giới còn tổ chức giải vô địch thế giới (King’s Cup) 2026 vào tháng 8 tại Thái Lan.

MINH CHIẾN

