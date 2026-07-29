Tay vợt Nguyễn Hải Đăng dự kiến được trao suất dự ASIAD 20

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam đã lên danh sách lực lượng tham dự ASIAD 20, trong có có gương mặt Nguyễn Hải Đăng.

Nguyễn Hải Đăng là một trong các tay vợt đang được Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam xây dựng kế hoạch tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tay vợt nam số 1 TPHCM, Nguyễn Hải Đăng đã được Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam đưa vào danh sách lực lượng dự kiến tham dự ASIAD 20. Chúng ta dự kiến 7 tay vợt có thể tới Nhật Bản tranh tài.

Tuy nhiên tới lúc này, danh sách chưa quyết định cuối cùng. Nguyễn Hải Đăng từng được cơ hội thi đấu ASIAD 19 năm 2023 tại Trung Quốc. Khi đó, tay vợt dừng bước tại vòng 2 nội dung đơn nam. Nếu nhận suất chính thức dự ASIAD 20 thì Hải Đăng sẽ có lần thứ 2 trong sự nghiệp góp mặt ở Đại hội thể thao danh giá của châu Á.

Hải Đăng đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu giải cầu lông quốc tế Masters 2026 tại Hàn Quốc. Sau đó, Hải Đăng sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch thế giới 2026 tổ chức ở Ấn Độ vào giữa tháng 8.

Nguyễn Hải Đăng là tay vợt nam Việt Nam có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng của BWF bây giờ. Lúc này, gương mặt của Thể thao TPHCM giữ hạng 72 thế giới. Nguyễn Hải Đăng vừa trải qua 2 giải quan trọng tại Mỹ và Canada để cải thiện thành tích chuyên môn của mình.

Dựa trên các mục tiêu chuyên môn hướng tới ở ASIAD 20, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ lựa chọn danh sách các tay vợt tốt nhất tham gia. Chúng ta chưa từng có huy chương ở đấu trường ASIAD trong môn cầu lông. Dù vậy, đội tuyển cầu lông Việt Nam vẫn được xây dựng kế hoạch để góp mặt tại ASIAD 20 ở Nhật Bản năm nay.

Tại ASIAD 19, Việt Nam từng có 2 tay vợt được tham dự nội dung nam môn cầu lông là Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng.

MINH CHIẾN