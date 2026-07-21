Môn bóng chuyền ASIAD 20 dự kiến bốc thăm vào ngày 23-7

Dự kiến chương trình bốc thăm môn bóng chuyền của ASIAD 20 sẽ thực hiện ngày 23-7 tại Nagoya (Nhật Bản).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chờ để biết xem đối thủ của mình tại ASIAD 20. Ảnh; AVC

Dự kiến, chương trình bốc thăm môn bóng chuyền của ASIAD 20 sẽ được Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản tổ chức tại khách sạn Hilton Nagoya (Nhật Bản).

Theo danh sách sơ bộ, bóng chuyền trong nhà nam sẽ có 16 đội góp mặt gồm Nhật Bản (chủ nhà), Iran, Pakistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Qatar, Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Philippines và Việt Nam.

Môn bóng chuyền nữ trong nhà có 16 đội gồm Nhật Bản (chủ nhà), Kazakhstan, Iran, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Qatar, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Indonesia, Hongkong (Trung quốc), Mông Cổ, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Việt Nam.

Nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) sẽ thi đấu đầu tiên ở môn bóng chuyền ASIAD 20. Các cầu thủ nữ sẽ tranh tài vòng bảng từ ngày 16-9. Bóng chuyền nữ kết thúc vào ngày 22-9. Trận chung kết nội dung nữ được tổ chức ngày 22-9. Tiếp sau đó, nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) sẽ được diễn ra từ ngày 27-9 tới 3-10. Trận chung kết nội dung này tổ chức ngày 3-10.

Trong khi đó, các trận đấu của nội dung bóng chuyền bãi biển ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 20-9 tới 3-10.

Môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 20 được tổ chức tại khu nhà thi đấu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium và Park Arena Komaki tại Nagoya (Nhật Bản). Trong đó, khu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium cách 50km di chuyển từ Làng VĐV của Đại hội còn Park Arena Komaki cách 30km di chuyển từ Làng VĐV.

Thể thao Việt Nam xây dựng kế hoạch tham dự đủ 4 nội dung môn bóng chuyền của ASIAD 20 gồm bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) và bóng chuyền nam, nữ bãi biển.

Kết thúc ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội nam Iran và nữ Trung Quốc vô địch nội dung trong nhà. Với nội dung bãi biển, đội nam Qatar và nữ Trung Quốc đã vô địch.

Trong quy định của Ban tổ chức môn bóng chuyền ASIAD 20, mỗi đội nam, nữ thi đấu nội dung trong nhà chỉ được đăng ký tối đa 12 cầu thủ chính thức.

MINH CHIẾN