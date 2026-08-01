Các môn khác

Khai mạc Sports Festival 2026

SGGPO

Lễ khai mạc Sports Festival 2026 diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet (tỉnh Lâm Đồng), mở màn chuỗi sự kiện thể thao quy mô quốc gia kéo dài đến hết tháng 9.

Tối 1-8, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup tổ chức Lễ khai mạc Sports Festival 2026 tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

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Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Sports Festival 2026 diễn ra từ ngày 7-7 đến 22-9, gồm 12 môn thi đấu, quy tụ khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước, quốc tế. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam.

Lễ khai mạc thu hút khoảng 10.000 khán giả. Điểm nhấn của đêm hội là màn pháo hoa nghệ thuật kết hợp sân khấu ngoài trời hiện đại, hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn.

TIẾN THẮNG

Từ khóa

Lâm Đồng Sports Festival NovaWorld Phan Thiet Thể thao

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