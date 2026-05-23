Sôi động đường đua xe đạp đường trường

Diễn ra từ ngày 23 đến 27-5 tại xã Cần Giờ, môn xe đạp đường trường trong khuôn khổ Đại hội TDTT TPHCM 2026 chính thức diễn ra, thu hút gần 100 tay đua góp mặt.

Ngày 23-5, môn xe đạp đường trường Đại hội TDTT TPHCM 2026 đã chính thức khởi tranh, quy tụ 10 đơn vị tranh tài. Giải năm nay có sự góp mặt của nhiều hảo thủ của làng xe đạp trong nước như: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Hoàng Sang, Trần Thanh Điền, Lâm Thị Thùy Dương, Quách Thị Phương Thanh...

Các VĐV đua tranh tại địa điểm thi đấu ở xã Cần Giờ. Ảnh: Hoàng Hùng

Theo ông Ngô Quang Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Xe Thể thao TPHCM, phong trào xe đạp tại TPHCM đang phát triển mạnh mẽ sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính. Các phường, xã, ngành đều đầu tư, chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng, tạo nên một mùa giải hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi và hướng đến thành tích cao nhất. Bên cạnh đó, sự kiện cũng là dịp quảng bá hình ảnh Cần Giờ với thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện đến du khách và các đoàn tham dự.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào nội dung đua tính điểm trên trục đường Đào Cử. Nội dung nam thi đấu 12 vòng, trong khi nữ thi đấu 9 vòng. Kết quả, ở nội dung tính điểm nữ, HCV thuộc về Lâm Thị Thùy Dương (xã Đông Thạnh); trong khi đó ở nội dung tính điểm nam, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Văn Bình (Công an TPHCM).

BTC trao giải các VĐV đạt thành tích. Ảnh: Hoàng Hùng

Một số hình ảnh tại giải (Ảnh: Hoàng Hùng)

NGUYỄN ANH

