Garmin Run Vietnam 2026 trở lại với quy mô hơn 8.500 VĐV

Garmin chính thức công bố sự trở lại của Garmin Run Marathon Series 2026 tại Việt Nam, tiếp tục truyền cảm hứng sống năng động và tinh thần chinh phục cột mốc mới đến cộng đồng yêu chạy bộ.

Sau mùa giải 2025 thu hút gần 6.000 vận động viên (VĐV) tham gia, Garmin Run Vietnam 2026 sẽ chính thức trở lại vào ngày 17 và 18-10 tại Khu đô thị Sala (phường An Khánh, TPHCM), dự kiến chào đón hơn 8.500 chân chạy ở mọi cấp độ, cùng nhau chinh phục các cột mốc mới trên hành trình “From Zero To Hero” theo cách của riêng mình.

Mùa giải năm nay tiếp tục được nâng cấp với nhiều hạng mục thi đấu phù hợp cho từng mục tiêu và phong cách chạy khác nhau như: 5km; Couple Run (5km và 10km), đặc biệt, 5km Couple Run là điểm mới trong mùa giải năm nay; 10km; 21km.

Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam, chia sẻ: “Garmin Run Marathon Series 2026 không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ trên toàn cầu, mà còn cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong cách mọi người nhìn nhận về sức khỏe và chất lượng sống. Với Garmin Run, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục góp phần thúc đẩy văn hóa vận động, truyền cảm hứng để nhiều người bắt đầu hành trình của riêng mình và kết nối cộng đồng runner ngày càng phát triển tại Việt Nam".

Diễn ra tại Sala, cung đường được nhiều runner yêu thích tại TPHCM nhờ không gian xanh, địa hình bằng phẳng và ít góc cua, Garmin Run Vietnam 2026 hứa hẹn mang đến trải nghiệm thi đấu thuận lợi hơn để người tham gia duy trì nhịp chạy, bứt phá thành tích và tận hưởng trọn vẹn năng lượng raceday. Năm nay, giải đấu cũng được nâng cấp với nhiều điểm mới trên cung đường và khu vực sự kiện nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng runner.

Bên cạnh hệ thống race-kit được nâng cấp toàn diện nhằm tối ưu trải nghiệm cho người tham gia, mùa giải năm nay tiếp tục đầu tư chỉn chu vào huy chương, giải thưởng và khu trải nghiệm Garmin. Người tham dự cũng sẽ có cơ hội giao lưu cùng Garmin Elite, người nổi tiếng và những gương mặt nổi bật trong cộng đồng thể thao. Đồng thời, hàng loạt hoạt động cá nhân hóa và tương tác cũng sẽ diễn ra xuyên suốt sự kiện như: khắc laser huy chương, in áo và túi tote với sticker riêng, kiểm tra kết quả BIB trực tiếp tại sự kiện, phục hồi tại khu recovery&chill zone cùng DJ, cũng như kết nối cùng các social running club được cộng đồng yêu thích hiện nay. Tổng giải thưởng giá trị cùng nhiều phần quà công nghệ hấp dẫn tiếp tục là điểm nhấn góp phần tạo nên một mùa giải đáng nhớ cho tất cả vận động viên ở mọi hạng mục thi đấu.

Trước thềm giải đấu, câu lạc bộ chạy bộ Garmin Run Club (GRC) cũng triển khai chuỗi tập luyện “Road To Garmin” tại Hà Nội và TPHCM với sự hướng dẫn từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng giáo án tập luyện khoa học, nhằm giúp người tham gia chuẩn bị tốt hơn về thể lực, kỹ thuật và tinh thần trước ngày thi đấu.

Garmin Run Vietnam 2026 chính thức mở cổng đăng ký Super Early Bird từ ngày 20 đến 26-5 trên website Garmin Run. Đặc biệt, từ ngày 25-5 đến 23-6, 50 khách hàng đầu tiên mua Forerunner 70/170 Series trên website Garmin Vietnam sẽ nhận BIB 5km hoặc 10km tham gia Garmin Run Vietnam 2026.

NGUYỄN ANH