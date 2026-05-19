Đội tuyển TDDC Việt Nam sang Uzbekistan thi đấu Cúp Challenge thế giới 2026

Đội tuyển TDDC Việt Nam đã lên đường sang Uzbekistan tranh tài. Ảnh: MINH SANG

Thành Viên đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam có mặt tại Uzbekistan ngày 19-5 sau hành trình di chuyển từ Việt Nam để dự tranh Cúp Challenge thế giới 2026. Chương trình thi đấu của giải sẽ diễn ra từ ngày 21 tới 24-5.

Đội tuyển TDDC Việt Nam đăng ký 5 tuyển thủ tại giải đấu gồm Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải và Vũ Tiến Anh. Trong đó, tuyển thủ Vũ Tiến Anh lần đầu tiên được thi đấu giải quốc tế trong đội hình TDDC Việt Nam. Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam cho biết tinh thần toàn đội tự tin để sẵn sàng tranh tài ở Uzbekistan năm nay.

Giải đấu là chương trình quốc tế đầu tiên năm 2026 của tuyển thủ TDDC Việt Nam. Từ đầu năm tới nay, các tuyển thủ chỉ tập huấn rèn luyện chuyên môn và Cúp Challenge thế giới 2026 là cuộc kiểm tra phong độ xác thực nhất. Mục tiêu của đội tuyển TDDC Việt Nam tại Uzbekistan là nỗ lực giành được huy chương. Một năm trước, tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong giành được 1 HCB còn Đặng Ngọc Xuân Thiện giành được 1 HCV tại Cúp Challenge thế giới 2025 đã diễn ra ở Bulgaria.

Theo đăng ký, thành phần Ban huấn luyện tham gia chỉ đạo các tuyển thủ thi đấu tại Uzbekistan là những HLV có chuyên môn tốt, trong đó có HLV Trương Minh Sang, Phan Thị Hà Thanh, Võ Đình Vinh.

