Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026: Khai màn ngày hội bóng chuyền sinh viên

Ngày 16-5, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 chính thức khởi tranh tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thạnh, mở màn cho một ngày hội thể thao quy mô lớn, thu hút 36 đội bóng tham dự.

Được ví như "ngày hội bóng chuyền” dành cho học sinh, sinh viên và thanh niên, giải đấu năm nay tiếp tục ghi dấu ấn bởi tinh thần trẻ trung, năng động, đồng thời cho thấy bước tiến chuyên nghiệp trong cách tổ chức. Không chỉ đơn thuần là một sân chơi phong trào, Cúp bóng chuyền Thiên Tân ngày càng khẳng định chất lượng với định hướng bài bản, quy củ, mang lại trải nghiệm thi đấu nghiêm túc cho các vận động viên trẻ.

Các đội bóng tham dự Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026. Anh: DŨNG PHƯƠNG

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 diễn ra trong ngày 16 và 17-5 tại 3 địa điểm: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Thạnh, tạo điều kiện thuận lợi để các đội bóng tranh tài và khán giả theo dõi.

Về chuyên môn, 36 đội được chia thành hai khối: 28 đội đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng (chia thành 8 bảng), và 8 đội thuộc khối trung học phổ thông (chia thành 2 bảng), thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Ông Dương Văn Hồ Vũ – Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng Ban tổ chức cho biết, giải năm nay nhận được sự hưởng ứng vượt mong đợi, phản ánh sức hút ngày càng lớn của phong trào bóng chuyền học đường. “Việc duy trì Cúp bóng chuyền Thiên Tân qua nhiều năm không chỉ thúc đẩy phong trào thể thao phát triển bền vững, mà còn góp phần tạo dựng một sân chơi chất lượng, nơi học sinh, sinh viên có thể tự tin tỏa sáng trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp,” ông Hồ Vũ nhấn mạnh.

Không dừng lại ở thể thao, Ban tổ chức còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ 40 triệu đồng cho người dân khó khăn tại 4 xã trên địa bàn TPHCM, đồng thời đóng góp 25 triệu đồng vào quỹ “Tiếp sức đến trường” nhằm tiếp thêm động lực cho học sinh nghèo vượt khó.

Điểm đặc biệt của giải đấu năm nay là tiếp tục giữ vững tinh thần phi lợi nhuận: khán giả được vào cửa tự do, các đội tham dự được hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực như nước uống Eco Water. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những điều chỉnh hợp lý về không gian tổ chức, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 hứa hẹn mang đến những trận đấu kịch tính, hấp dẫn, góp phần làm sôi động phong trào bóng chuyền học đường và tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng thể thao thành phố.

NGUYỄN ANH