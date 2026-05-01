Tuyển thủ TDDC Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong và đồng đội tập xuyên kỳ nghỉ lễ

Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện tập trung chuẩn bị cho cuộc đấu tại Uzbekistan vào cuối tháng 5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Các tuyển thủ tập luyện với sự tập trung tốt nhất và tinh thần rất khẩn trương. Dù các thành viên tập luyện không nghỉ lễ thời điểm này nhưng việc đảm bảo sức khỏe vẫn được ưu tiên hàng đầu. Các ngày thứ 7 và chủ Nhật vẫn nghỉ theo chương trình tập luyện giáo án của Ban huấn luyện để VĐV có sự hồi phục thể lực phù hợp”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam cho biết.

Bước vào tháng 5 này, đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ tranh tài Cúp Challenge thế giới 2026 với chặng đấu ở Tashkent (Uzbekistan). Đây là chương trình tranh tài quốc tế đầu tiên của VĐV đội TDDC Việt Nam.

Ban huấn luyện dự kiến các gương mặt sẽ tranh tài gồm Vũ Tiến Anh, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Nguyễn Phước Hải và Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Với các tuyển thủ nam, nhà tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia luôn sáng đèn thời điểm này. Xuân Thiện và Khánh Phong là 2 gương mặt được kỳ vọng có thể đạt kết quả tốt trong lần thi đấu tại Uzbekistan sắp tới. Giải quốc tế gần nhất họ góp mặt là SEA Games 33-2025. Trên đất Thái Lan, Xuân Thiện đã giành HCV đơn môn ngựa vòng còn Khánh Phong có HCV đơn môn vòng treo. Tuyển thủ Khánh Phong từng bày tỏ rằng, việc tập luyện xuyên ngày nghỉ là điều quen thuộc của các VĐV bởi mỗi kỹ thuật động tác chuyên môn rất cần sự chuẩn bị kỹ càng. Do vậy, khi giải đấu đã cận kề, tất cả tuyển thủ đều không ngại việc phải tập luyện tăng cường.

Tròn 1 năm trước, Xuân Thiện và Khánh Phong là những người ghi dấu ấn tại Cúp Challenge thế giới 2025 tổ chức ở Bulgaria. Lúc đó, tuyển thủ Xuân Thiện giành HCV bài biểu diễn đơn môn ngựa vòng còn Khánh Phong có HCB bài vòng treo.

Các tuyển thủ tích cực tập luyện trong ngày nghỉ lễ lúc này. Ảnh: TH.T

Sau 1 năm, 2 tuyển thủ trên vẫn đang tập trung cao độ cho chuyên môn. Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam chắc chắn sẽ kiểm tra phong độ của từng VĐV tại Cúp Challenge thế giới 2026 tại Uzbekistan để có sự điều chỉnh trong sự chuẩn bị ASIAD 20.

Còn nhớ tại buổi lễ gặp mặt của Liên đoàn thể dục Việt Nam dành cho VĐV đạt thành tích cao SEA Games 33-2025, đại diện Ban chuyên môn của Liên đoàn cho biết sự chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế ở năm 2026 đã được xây dựng và tất cả kỳ vọng gương mặt hàng đầu như Xuân Thiện hay Khánh Phong sẽ giữ vững được thành tích cao nhất.

“Chúng tôi đánh giá cơ hội đạt được điểm số cao của Xuân Thiện hay Khánh Phong từ bài biểu diễn của VĐV là triển vọng. Bởi lẽ, kỹ thuật và độ khó trong các bài biểu diễn này đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Rất hy vọng từng tuyển thủ và đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ làm tốt khả năng, giành kết quả cao nhất”, phụ trách bộ môn thể dục (Cục TDTT Việt Nam) – ông Bùi Trung Thiện trao đổi thêm.

Cúp Challenge thế giới 2026 sẽ tranh tài từ ngày 21-5 tới 28-5. Giải sẽ quy tụ nhiều VĐV có trình độ góp mặt.

MINH CHIẾN