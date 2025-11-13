Gương mặt vàng của TDDC TPHCM Nguyễn Thị Quỳnh Như nhận Huân chương Lao động hạng Ba trước thềm SEA Games 33

Nữ tuyển thủ thể dục dụng cụ (TDDC) của thể thao TPHCM là Nguyễn Thị Quỳnh Như hiểu rằng tấm Huân chương Lao động hạng Ba thật sự mang lại nhiều ý nghĩa tinh thần cho bản thân.

Tuyển thủ Quỳnh Như (áo đỏ) đang là gương mặt quan trọng nhất của đội tuyển TDDC Việt Nam. Ảnh: Q.NHƯ

Lúc này, tuyển thủ Quỳnh Như đã rời điểm tập luyện của đội tuyển TDDC Việt Nam tại TPHCM để tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) để chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025. Một ngày tập luyện, cô và các đồng đội đang thực hiện giáo án chuyên môn theo 2 buổi để đảm bảo yêu cầu từ ban huấn luyện. Quỳnh Như và các gương mặt trọng điểm đang tập trung cao độ hướng tới tranh tài SEA Games 33-2025 vào tháng 12.

Trải lòng về những kết quả chuyên môn đạt được ở năm 2025 tới lúc này, Quỳnh Như bảo: “Tôi vẫn như giây phút được xướng danh là người có vị trí thứ nhì, giành HCB tại giải vô địch châu Á 2025. Lúc đó thật sự ý nghĩa vì mình đã nỗ lực rất nhiều. Lần đầu tiên, tôi đạt được ngôi á quân trên đấu trường châu Á”.

Thành tích HCB giải vô địch châu Á 2025 nội dung nhảy chống đơn môn nữ là kết quả để Quỳnh Như đã được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định được phê duyệt ngày 30-10 vừa qua.

Trong cuộc trò chuyện tại giải TDDC vô địch quốc gia 2025, Quỳnh Như từng trải lòng nhiều về sự nghiệp. “Ngày tôi tập luyện môn này, người ốm nhom ốm nhách à. Tôi tập luyện tại câu lạc bộ Trần Hưng Đạo ở TPHCM. Nhưng thật sự, khi đó tôi còn nhỏ và cũng vì một số hoàn cảnh gia đình, tôi từng bỏ quãng một thời gian. Rồi sau đó, mẹ đưa tôi đi tập trở lại và tôi nỗ lực trở thành VĐV TDDC của TPHCM”, Quỳnh Như trao đổi.

Với các VĐV TDDC, khổ luyện để đi tới thành công dường như là tôn chỉ mà tất cả hiểu rõ. Bây giờ, mọi người nhìn ở Quỳnh Như là tuyển thủ quốc gia có những thành công chuyên môn. Bản thân trong sâu thẳm tuyển thủ trẻ này hiểu rõ, cô đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được kết quả như bây giờ. “Tôi có những lúc tập dở chứ không bao giờ hoàn hảo nhất. Nhưng mình phải nỗ lực, hoàn thiện hơn chuyên môn, thi đấu đạt thành tích cũng như có thu nhập để phụ đỡ cuộc sống cho mẹ”, Quỳnh Như bày tỏ.

Nhắc lại quá khứ, Quỳnh Như cho biết mình từng có thời điểm gặp chấn thương và từng suy nghĩ thoái lui cách đây 12 năm. Nhưng rồi, sự đam mê với TDDC và sự động viên từ người thân, thầy cô cùng ý chí không để thua cuộc thôi thúc cô lấy lại sự tự tin rồi tập luyện thi đấu sau khi bình phục chấn thương.

“Em Quỳnh Như đang là 1 trong những VĐV có chuyên môn tốt ở nội dung nữ của TDDC Việt Nam. Chúng tôi tập trung tối đa chuyên môn để tuyển thủ có cơ hội tham dự SEA Games 33-2025 với phong độ cao nhất”, đại diện tổ nội dung nữ đội tuyển TDDC Việt Nam – HLV Trương Tuấn Hiền từng bày tỏ.

SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2022 là lần đầu tiên Quỳnh Như tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. Trên sân nhà, cô giành 2 HCB (đồng đội nữ, nhảy chống đơn môn nữ). Quỳnh Như bảo rằng cô luôn ngưỡng mộ đàn chị Phan Thị Hà Thanh khi giành được những kết quả cao nhất mang vinh quang về cho TDDC nữ Việt Nam. Đặc biệt, Phan Thị Hà Thanh là 1 trong những người đạt chuyên môn tốt nhất ở nhảy chống đơn môn nữ.

Bây giờ, Quỳnh Như được xem như người kế tục đàn chị Hà Thanh ở nội dung này còn cựu tuyển thủ Phan Thị Hà Thanh là thành viên ban huấn luyện đội tuyển TDDC nữ Việt Nam.

Khép lại giải TDDC vô địch thế giới 2025 vừa qua, Quỳnh Như đứng hạng 10 nội dung nhảy chống đơn môn nữ. Với cô, giải vô địch thế giới 2025 là cuộc trải nghiệm quý giá. Xa hơn, Quỳnh Như đang chờ đợi đạt được kết quả nổi bật tại SEA Games 33-2025 bởi từ rất lâu, TDDC nữ Việt Nam chưa có VĐV đứng trên bục cao nhất nhận vị trí số 1 từ khi Phan Thị Hà Thanh giải nghệ.

HLV Võ Đình Vinh và VĐV Quỳnh Như tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: Q.NHƯ Người thầy trực tiếp của Quỳnh Như là HLV Võ Đình Vinh cũng nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích huấn luyện, chỉ đạo tuyển thủ thi đấu xuất sắc, giành thành tích cao.

MINH CHIẾN