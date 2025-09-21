Đội tuyển TDDC Việt Nam tập trung cho chỉ tiêu 2 HCV SEA Games 33

Từ giải vô địch quốc gia 2025, giới chuyên môn và nhà quản lý định hình được lực lượng sẽ chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 tổ chức tại Thái Lan cuối năm nay.

Đinh Phương Thành vẫn là 1 trong những VĐV tiêu biểu của TDDC Việt Nam trên đấu trường SEA Games. Ảnh: MINH CHIẾN

Thận trọng chỉ tiêu

“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33 từ đầu năm 2025. Lúc này, các VĐV chủ chốt của TDDC nam, nữ Việt Nam đang tập huấn quốc gia. Họ đều tham dự giải vô địch quốc gia 2025. Ban huấn luyện sẽ thận trọng với mục tiêu giành tối thiểu 2 HCV ở cuộc đấu SEA Games 33-2025 sắp tới”, phụ trách bộ môn TDDC (Cục TDTT Việt Nam) – ông Bùi Trung Thiện trao đổi.

HLV Trương Minh Sang của đội TDDC nam Việt Nam cũng bày tỏ đấu trường SEA Games có tính cạnh tranh cao nhất giữa các VĐV của Đông Nam Á. Không chỉ TDDC Việt Nam, các đội còn lại đều có gương mặt nòng cốt tập trung tranh HCV nên các đội đều giữ kín chiến thuật, đảm bảo sự chuẩn bị chuyên môn của mình.

Cách đây 2 năm, đội tuyển TDDC Việt Nam giành 4 HCV tại SEA Games 3-2023 ở Campuchia với thành tích đồng đội nam, ngựa vòng (Đặng Ngọc Xuân Thiện), vòng treo (Nguyễn Văn Khánh Phong), xà đơn (Đinh Phương Thành). Hiện tại, đội tuyển đang tập huấn ở các điểm tập tại TPHCM và Hà Nội. Từng gương mặt trọng điểm đã nắm bắt nhiệm vụ đối với SEA Games 33-2025 như thế nào.

VĐV nữ có kết quả tốt tại giải vô địch quốc gia 2025 đều có cơ hội góp mặt đội tuyển quốc gia. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo tìm hiểu, ban huấn luyện xây dựng phương án 10 VĐV chủ lực chuẩn bị SEA Games 33-2025. “Trong số này, chúng tôi có VĐV chính thức và VĐV dự bị. Tại Campuchia, môn TDDC chỉ tổ chức nội dung nam thì tại SEA Games 33-2025, các nội dung nam, nữ được đưa vào thi đấu. Đội tuyển cũng có những sự chuẩn bị cho VĐV nữ giành kết quả tốt nhất”, ông Bùi Trung Thiện trao đổi thêm. Tuy vậy, ban huấn luyện muốn tất cả tuyển thủ giữ tinh thần tốt nhất do vậy sẽ quyết định danh sách cụ thể tham dự SEA Games 33-2025 trước giờ lên đường sang Thái Lan.

Đủ con người đạt chuyên môn

Đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2025 vào giữa tháng 10 tại Indonesia. Đây sẽ là cuộc kiểm tra quan trọng cho các gương mặt trọng điểm. Một số tuyển thủ hàng đầu Việt Nam sẽ tham gia thi đấu như Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đinh Phương Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Đoàn Quỳnh Nam. Chúng ta cũng sẽ nắm bắt thêm các đội tuyển TDDC ở nhiều quốc gia tại Đông Nam Á thi đấu giải vô địch thế giới 2025 như thế nào.

Trên lý thuyết, khi SEA Games 33-2025 chưa khởi tranh, các quốc gia có cơ hội giành HCV như nhau. Còn thực tế, đội tuyển TDDC Việt Nam nắm bắt từng đối thủ để biết mình, biết người sẵn sàng cho cuộc đấu. Các đội Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia sẽ cạnh tranh quyết liệt với Việt Nam trong cuộc đấu năm nay.

Đội TDDC nam Việt Nam có đầy đủ gương mặt chuyên môn tốt nhất. Ảnh: MINH SANG

Tại giải vô địch châu Á 2025, đội Philippines có 2 gương mặt sáng giá là Eldrew Yulo và Carlos Yulo giành huy chương nội dung nam còn Elisabeth Antone có huy chương nội dung nữ. Trong đó, Carlos Yulo tiếp tục có HCV bài thể dục tự do. Đội TDDC Việt Nam có 1 HCĐ ngựa vòng của Đặng Ngọc Xuân Thiện và 1 HCB nhảy chống của Nguyễn Thị Quỳnh Như. “Chúng tôi rất hy vọng các em ra thi đấu sẽ đi bài tốt, đạt được sự tự tin để có thành tích cao nhất. Giải vô địch thế giới là sân chơi lớn nhưng khi đã trưởng thành từ đây, VĐV sẽ phát triển tốt trong các giải tiếp theo”, ông Thiện phân tích.

Giải TDDC vô địch thế giới sẽ tổ chức từ ngày 19-10 tới 25-10 tại Jakarta (Indonesia). Môn TDDC SEA Games 33-2025 tổ chức từ ngày 10 tới 19-12.

MINH CHIẾN