HLV Trương Minh Sang: Đội tuyển TDDC TPHCM sẽ chuẩn bị kỹ cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) TPHCM dẫn đầu toàn đoàn giải vô địch quốc gia 2025 nhưng ở góc độ chuyên môn, HLV Trương Minh Sang cho rằng VĐV vẫn tập trung kỹ lưỡng hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

HLV Trương Minh Sang tin tưởng đội TDDC TPHCM sẽ có sự chuẩn bị kỹ cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Phóng viên: - Ông đánh giá thế nào về kết quả của VĐV TPHCM tại giải quốc gia năm nay?

HLV Trương Minh Sang: - Trong những năm gần đây, VĐV của TDDC TPHCM đã được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo để tập luyện và thi đấu chuyên môn với nỗ lực cao nhất.

Chúng tôi có lộ trình dài chuẩn bị về lực lượng. Các VĐV hiện tại đã được xây dựng từ 4-5 năm trước đây. Vì thế, trình độ của VĐV có sự nối tiếp, đạt được sự dày dặn về chất lượng. Thế hệ trước của chúng tôi có Lê Thanh Tùng, Phan Ngọc Hùng… đạt được nhiều thành tích cao. Khi Thanh Tùng chuyển sang công tác huấn luyện, lực lượng trẻ tiếp tục kế cận và phát huy khả năng của mình phát huy vị trí dẫn đầu của đội TDDC TPHCM. Chúng tôi đánh giá, VĐV đảm bảo được trình độ chuyên môn và giữ thành tích trong giải vô địch quốc gia. Ngoài thành tích huy chương, đội TPHCM có nền tảng là nhiều VĐV trẻ đạt phong độ tốt. Đội tạo điều kiện cho VĐV trẻ thi đấu tích lũy kinh nghiệm, phát triển năng lực tương lai.

Phóng viên: - Giải vô địch quốc gia 2025 xem là sự chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026. Lực lượng của TDDC TPHCM sẽ vượt trội hơn các đội khác hay không?

HLV Trương Minh Sang: - Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM, chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị từ hơn 1 năm nay để hướng đến Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026. Giải vô địch quốc gia 2025 là tiền đề để chúng tôi đánh giá lực lượng VĐV, đưa ra sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Sau giải vô địch quốc gia 2025, chắc chắn chúng tôi sẽ phân tích các mặt chuyên môn. VĐV TPHCM đã giành kết quả tốt tại giải vô địch quốc gia. Nhưng, chúng tôi không chủ quan. Các HLV, VĐV của TDDC TPHCM sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn duy trì được phong độ và thành tích nâng cao hơn nữa kết quả thi đấu. Ngoài Đại hội thể thao toàn quốc 2026, VĐV cũng sẽ giữ vững tinh thần làm các nhiệm vụ quốc tế cùng đội tuyển quốc gia. Trên hết, đội sẽ chuẩn bị thật tốt lực lượng cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Phóng viên: - Đội TPHCM từng có Lê Thanh Tùng tham dự Olympic, vậy ở tương lai tuyển thủ nào nối tiếp thành tích này ở Olympic 2028?

Chúng tôi có VĐV tốt chuyên môn. Nhưng, tất cả cần có sự chuẩn bị. Chúng ta phải tập trung vào nội dung nào để dự báo khả năng thành công sau đó có kế hoạch chuyên môn. Chúng tôi dự báo nội dung toàn năng có cơ hội thành công cho VĐV nam Việt Nam.

Các VĐV có thế mạnh toàn năng sẽ được tập trung tập luyện ngay từ bây giờ. Từ năm 2027, các quốc gia bắt đầu cạnh tranh giành suất trong các nội dung đơn môn. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị cho 2 mục tiêu là đơn môn và toàn năng. Các gương mặt như Khánh Phong, Vĩ Lương, Phước Hải… đều có năng lực của mình để chúng tôi xây dựng kế hoạch chuyên môn.

Phóng viên: - Xin cám ơn ông!

MINH CHIẾN (thực hiện)