Cơ hội tìm kiếm VĐV TDDC trẻ tiềm năng

HLV Thanh Tùng tập luyện chuyên môn cho các VĐV trẻ, năng khiếu của TDDC TPHCM tham dự giải đấu năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hy vọng tương lai

Hơn 100 gương mặt được đánh giá là những tài năng tiềm năng của TDDC trẻ Việt Nam đã có mặt tại thành phố Cần Thơ vào tranh tài giải vô địch trẻ, nhóm tuổi quốc gia 2025. Trước giờ tranh tài, ban huấn luyện 5 đơn vị góp mặt tại giải gồm Hải Phòng, Hà Nội, Quân đội, Cần Thơ và TPHCM đều bày tỏ rằng mỗi VĐV của mình đều có sự chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng qua 1 thời gian để sẵn sàng bước vào thi đấu.

HLV Nguyễn Thanh Tùng thuộc ban huấn luyện đội TDDC trẻ TPHCM chia sẻ: “VĐV trẻ của chúng tôi đã tập luyện chuẩn bị thời gian qua. Các em sẽ được thi đấu theo nhóm nội dung của mình và chắc chắn tất cả đều quyết tâm đạt kết quả tốt nhất”. Trong khi đó, HLV trưởng Hoàng Cường của đội TDDC Hà Nội thì tin rằng: “Mỗi kỳ thi đấu giải vô địch trẻ và vô địch nhóm tuổi, chúng tôi luôn hồi hộp theo dõi VĐV thi đấu bởi đây là cơ hội quan trọng mà người làm chuyên môn biết thêm được em nào đủ khả năng phát triển trong thời gian dài phía trước. Sau khi tập luyện, việc thi đấu thực tế sẽ đánh giá được khả năng chuyên môn”.

Lần đầu tiên, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn thể dục Việt Nam đưa vào tổ chức giải TDDC vô địch nhóm tuổi là năm 2022. Sau 3 năm trong những lần đã tổ chức, điều được ghi nhận là cả 5 đơn vị đào tạo huấn luyện môn TDDC luôn tích cực cử lực lượng trẻ tham gia. Số lượng VĐV TDDC trẻ đã tăng dần (theo danh sách đăng ký) trong các cuộc đấu trẻ, nhóm tuổi quốc gia. Con số hơn 100 VĐV đăng ký ở năm nay là minh chứng rõ nhất. “Việc đào tạo VĐV TDDC trẻ rất khó, cần sự kiên nhẫn thời gian. Và khi có những giải đấu như vô địch trẻ, vô địch nhóm tuổi, chúng tôi rất trân trọng sự tham gia của các đơn vị bởi đây là dịp để các em VĐV trải nghiệm chuyên môn phát triển tốt hơn”, phụ trách bộ môn TDDC (Cục TDTT Việt Nam) – ông Bùi Trung Thiện trao đổi.

Đi tìm những tài năng tuổi nhí

Để tìm ra những VĐV thành danh như Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong như bây giờ, người làm chuyên môn đã phải tuyển chọn và huấn luyện nhiều thời gian đối với các VĐV năng khiếu.

VĐV tập làm quen tại điểm thi đấu ở Cần Thơ trước khi tranh tài. Ảnh: MINH MINH

Giải TDDC vô địch trẻ, vô địch nhóm tuổi 2025 có sự tham dự của nhiều gương mặt năng khiếu và tất cả được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ phát triển thành danh. Nhiều VĐV còn ở độ tuổi từ 6 tới 10 tuổi đã được đăng ký tham dự. Có thể kể tới một số cái tên như Trần Khánh Hưng, Lê Đình Nguyên, Nguyễn Hoàng Vũ, Trần Thiên Phước, Trần Kim Gia Hân (TPHCM), Đặng Tú An, Đinh Đức Huy, Trần Anh Thư, Nguyễn Vũ Thủy Tiên, Vũ Thành Phát (Hà Nội), Andrens Oluf Đỗ, Phùng Thiên An, Nguyễn Bá Sơn, Trương Phúc Vinh (Quân đội), Nguyễn Ngọc Thiên An, Phạm Thị Mỹ Nhi, Trương Mộc Bình, Phan Tấn Thành (Cần Thơ), Vũ Trúc Linh, Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Tuệ An, Phạm Trần Kim Ngân, Phạm Phương Vi, Nguyễn Trần Phương Minh Tuệ (Hải Phòng)…

Nhà quản lý môn TDDC (Cục TDTT Việt Nam) và ngành thể thao Việt Nam rằng cả 5 đơn vị vẫn nỗ lực giữ “lửa nghề” để đào tạo huấn luyện tìm ra nhiều tài năng TDDC cho thể thao Việt Nam. Một trong những điểm khó cần tìm lời giải là nguồn lực đầu tư dành cho môn TDDC chưa nhiều. Do đó, tìm ra 1 VĐV triển vọng từ năng khiếu tới khi thi đấu tại giải trẻ và thành công ở đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ là thách thức cho các HLV chuyên môn.

Giải TDDC vô địch trẻ, vô địch nhóm tuổi 2025 tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 14 tới 20-7. Giải tổ chức thi đấu các nội dung dành cho nam (nhóm 16-18 tuổi), nữ từ 13 tới 15 tuổi. Đối với vô địch các nhóm tuổi, VÐV nam dự các nhóm thi đấu U7, U9, U11, U13, U15 còn VÐV nữ có nhóm tuổi U6, U8, U10, U12.

MINH CHIẾN