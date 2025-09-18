Đội tuyển TPHCM xuất sắc giành 3 HCV trong ngày khai mạc giải TDDC quốc gia 2025

Các VĐV đội thể dục dụng cụ (TDDC) của TPHCM chiếm ưu thế ngày đầu tiên với 3 tấm HCV quan trọng, trong đó có 1 ngôi vô địch toàn năng nam.

VĐV thi đấu bài thể dục tự do trong ngày khai màn giải TDDC quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải TDDC vô địch quốc gia 2025 chính thức tranh tài tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) từ ngày 18-9.

Bốn nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, toàn năng cá nhân nam, toàn năng cá nhân nữ được tranh tài ngày đầu của giải.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, VĐV đội TPHCM vào tranh tài với sự chính xác từng động tác tại các bài biểu diễn. Nguyễn Phước Hải giành tấm HCV toàn năng cá nhân nam tại giải năm nay với tổng 74,733 điểm. Trong bài thể dục tự do, Phước Hải đạt 12,700 điểm còn ngựa vòng đạt 11,533 điểm, vòng treo đạt 12,867 điểm, xà kép đạt 12,067 điểm, xà đơn đạt 12,500 điểm và nhảy chống đạt 13,067 điểm. Đứng thứ nhì, giành HCB toàn năng nam là Nguyễn Văn Khánh Phong của TPHCM với 73,267 điểm còn HCĐ là Phạm Lâm Bảo Phúc (Cần Thơ, 67,767 điểm).

Năm nay, nội dung toàn năng nam có 22 VĐV tham dự. Các VĐV tới từ đội TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ và Quân đội.

Nối tiếp kết quả trên, đội TPHCM giành thêm HCV đồng đội nam với tổng điểm 296,633. Đội hình của TDDC nam TPHCM giành HCV lần này gồm Võ Hoàng Phi Hổ, Nguyễn Phước Hải, Nguyễn Văn Khánh Phong, Nguyễn Trần Đại Kim, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Trần Đình Vương.

Đội nam Hà Nội có các gương mặt Phạm Phước Hiếu, Đinh Phương Thành, Đỗ Nam Anh… nhưng đạt 276,600 điểm nên giành HCB. HCĐ là đội Quân đội (262,400 điểm).

Tất cả VĐV hàng đầu của TDDC Việt Nam tham dự giải năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội TPHCM kết thúc ngày đầu tiên với HCV nội dung đồng đội nữ. Các VĐV Halima Trương Ngọc Dung, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Ngọc Bảo Trân, Lê Thị Trâm Anh, Nguyễn Trúc PhươngNguyễn Thị Quỳnh Như có tổng điểm cao nhất là 160,333 để giành ngôi vô địch. Đội Hải Phòng (158,900 điểm) giành HCB, đội Cần Thơ (142,600 điểm) giành HCĐ. Đội chủ nhà Hà Nội chỉ có hạng 4.

Trong ngày thi đấu, chủ nhà Hà Nội giành HCV đầu tiên với kết quả vô địch toàn năng nữ của Lê Thị Thanh Phương. Cô đạt tổng 45,167 điểm sau các bài biểu diễn cầu thăng bằng, xà lệch, thể dục tự do và nhảy chống. HCB là Trương Ngọc Hà (Hải Phòng) và HCĐ làTrần Đoàn Quỳnh Nam (Hải Phòng).

Ngày 19-9, giải sẽ tiếp tục tranh tài với các nội dung đơn môn dành cho nam, nữ. Toàn giải thu hút gần 50 VĐV góp mặt.

MINH CHIẾN