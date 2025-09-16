Giải TDDC vô địch quốc gia 2025 là cuộc kiểm tra hữu ích cho SEA Games 33

Đặng Ngọc Xuân Thiện là gương mặt được người hâm mộ cùng giới chuyên môn chú ý tại giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc kiểm tra chuyên môn giá trị

“Năm nay, giải tiếp tục có sự tranh tài của các VĐV trong tất cả nội dung dành cho nam, nữ. VĐV đội tuyển TDDC Việt Nam đều tham dự giải. Chúng tôi đánh giá giải đấu là một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng với những gương mặt quan trọng mà TDDC Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 sắp tới” phụ trách bộ môn TDDC (Cục TDTT Việt Nam) – ông Bùi Trung Thiện bày tỏ.

Cuộc cạnh tranh chuyên môn tại giải vô địch quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra giữa VĐV 5 đơn vị gồm Hà Nội, TPHCM, Quân đội, Hải Phòng và Cần Thơ. Nhiều gương mặt quen thuộc của TDDC Việt Nam lúc này đã được đơn vị chủ quản đăng ký tranh tài như Đinh Phương Thành, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Hoàng Công Minh, Vũ Thế Thanh, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Đoàn Quỳnh Nam…

Giới chuyên môn nhìn nhận, VĐV có chuyên môn nhất đều đang được tập huấn theo chương trình của đội tuyển TDDC Việt Nam tại Hà Nội và TPHCM. Do vậy, nhà quản lý và giới chuyên môn gần như biết được khả năng của mỗi VĐV. Giải vô địch quốc gia 2025 dự báo khó có bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, bản thân các VĐV xác định đây là cuộc thi đấu tranh thành tích cao nhất nên họ không được phép sơ sảy và quyết tâm giành huy chương cho đơn vị chủ quản. “Sau thời gian tập huấn, tập luyện, VĐV chắc chắn chờ đợi cuộc đấu để thể hiện hết chuyên môn của mình. Chúng tôi hiểu với đặc thù, số lượng giải đấu của môn TDDC không nhiều do vậy đội tuyển quốc gia tạo điều kiện tối đa cho tuyển thủ tuyến 1 và tuyển thủ trẻ tham dự giải”, ông Bùi Trung Thiện chia sẻ thêm.

Tháng 12 năm nay, đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Chúng ta từng giành 4 HCV tại SEA Games 32 ở Campuchia (kết quả của đồng đội nam, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đinh Phương Thành). Vì vậy, đội tuyển TDDC Việt Nam tiếp tục cử lực lượng tốt nhất sang Thái Lan bảo vệ thành tích đang có. Những VĐV hàng đầu của TDDC Việt Nam vẫn phải giữ phong độ trong giải vô địch quốc gia 2025 thì mới có cơ hội tại SEA Games 33.

Niềm vui cho nhà tổ chức

Năm ngoái đội TPHCM giành vị trí số 1, năm nay đơn vị này quyết tâm giữ vững thành tích chuyên môn. Ảnh: MINH SANG

Năm 2023 và 2024, giải vô địch quốc gia phải tổ chức thi đấu khép kín tại nhà tập ở Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội). Năm nay, giải vô địch quốc gia được tổ chức ở Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Ghi nhận ý kiến chung, HLV cả 5 đơn vị bày tỏ sự hứng khởi khi giải đấu sẽ tổ chức ở Cung thể thao Quần Ngựa, nơi đảm bảo chuyên môn cho tranh tài TDDC đặc thù. “Thi đấu tại Cung thể thao Quần Ngựa, VĐV được tranh tài ở không gian phù hợp nhất ở môn này. Như thế, chất lượng chuyên môn sẽ được đảm bảo”, chia sẻ từ đại diện ban huấn luyện đội TDDC Hà Nội.

TDDC là môn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có 5 đơn vị tập trung đào tạo huấn luyện TDDC thành tích cao. Ngoài ra, VĐV từ cấp độ trẻ đến trưởng thành có ít giải đấu do môn TDDC phải phụ thuộc vào trang thiết bị chuyên dụng. Hơn 50 VĐV của 5 đơn vị đã có mặt tại Cung thể thao Quần Ngựa làm quen với dụng cụ để sẵn sàng tranh tài chính thức giải năm nay.

Giải TDDC vô địch quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 17-9 tới 21-9. Các VĐV tham dự đồng đội nam, nữ sau đó sẽ thi đấu các nội dung đơn môn.

MINH CHIẾN