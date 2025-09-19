Đội tuyển TDDC TPHCM thi đấu ấn tượng tại giải vô địch quốc gia 2025

Đội tuyển thể dục dụng cục (TDDC) TPHCM tiếp tục đảm bảo vị trí dẫn đầu khi giành thêm 3 ngôi vô địch ở ngày thi đấu tiếp theo của giải.

VĐV TPHCM tham dự bài thể dục tự do nam trong ngày thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 19-9 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), các VĐV bắt đầu thi đấu từng nội dung đơn môn đầu tiên dành cho nam, nữ.

Sự chú ý được tập trung ở nội dung ngựa vòng đơn môn nam do có sự góp mặt của tuyển thủ số 1 Việt Nam lúc này là Đặng Ngọc Xuân Thiện. Chàng trai của đội TDDC TPHCM không gặp khó khăn hoàn thành bài thi với điểm số cao nhất là 14,633, giành HCV. Đây là kết quả sớm được giới chuyên môn dự báo. Bởi lẽ, các VĐV cùng thi đấu nội dung như Trần Đình Vương (TPHCM) Đỗ Nam Anh (Hà Nội), Đinh Phương Thành (Hà Nội), Phạm Lâm Bảo Phúc (Cần Thơ), Trịnh Hải Khang (Quân đội)… không thể vượt trội hơn. Hạng nhì thuộc về VĐV Trần Đình Vương (12,647 điểm) còn hạng ba là Đỗ Nam Anh (11,300 điểm).

Tại nội dung vòng treo nam, Nguyễn Phước Hải (TPHCM) giành HCV với kết quả điểm là 12,700. Á quân là Trần Đình Vương (TPHCM, 12,067 điểm) còn HCĐ là Trịnh Hải Khang (Quân đội, 11,100 điểm). Trong khi đó, đội TDDC Quân đội đã có niềm vui vô địch đầu tiên khi Vũ Tiến Anh giành vị trí số 1 nội dung thể dục tự do nhờ đạt 12,700 điểm. Các VĐV Trịnh Hải Khang (Quân đội) và Nguyễn Phước Hải (TPHCM) đứng hạng nhì và ba.

Trong nội dung nữ, đội TPHCM có tấm HCV quan trọng nội dung nhảy chống đơn môn nữ với chiến thắng của Nguyễn Thị Quỳnh Như. Gương mặt này vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Trần Đoàn Quỳnh Nam (Hải Phòng) và Lê Thị Thanh Phượng (Hà Nội), giành HCV với 12,967 điểm. HCB là Trần Đoàn Quỳnh Nam với 12,533 điểm còn HCĐ là Nguyễn Thị Hải Yến với 12,317 điểm.

Nội dung nhảy chống nữ đã có cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN

Ở cuộc tranh tài xà lệch, Trần Đoàn Quỳnh Nam đã giành ngôi vô địch với kết quả 10,500 điểm. Lê Thu Thủy (Hà Nội) đứng ngay phía sau với kết quả 10,100 điểm nên nhận HCB còn Halima Trương Ngọc Dung (TPHCM) có HCĐ với kết quả 9,233 điểm.

Ngày 20-9, các VĐV sẽ thi đấu những nội dung đơn môn còn lại trước khi giải bế mạc.

MINH CHIẾN