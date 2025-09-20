Đội tuyển TPHCM đứng đầu tại giải vô địch TDDC quốc gia 2025

Các tuyển thủ của đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) TPHCM đã đứng đầu giải vô địch quốc gia năm nay với 7 HCV.

VĐV thi đấu nội dung xà kép nam trong ngày cuối của giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải đấu khép lại sau chung kết các nội dung đơn môn cuối cùng vào ngày 20-9 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Đội TPHCM giành tổng thành tích 7 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ để dẫn đầu toàn đoàn. Ở ngày cuối, VĐV của TPHCM giành thêm 1 HCV với kết quả tại nội dung thể dục tự do nữ. Trần Ngọc Bảo Trân đã thể hiện tốt nhất bài trình diễn, đạt 10,433 điểm giành HCV. Xếp thứ nhì sau cô là Lê Thị Thanh Phượng (Hà Nội) với 10,333 điểm và HCĐ là Trần Đoàn Quỳnh Nam (Hải Phòng) với 10,333 điểm. Trước đó, đội TPHCM đã giành 6 HCV ở nội dung đồng đội nam, toàn năng nam, đồng đội nữ, ngựa vòng nam, vòng treo nam, nhảy chống nữ.

Xếp hạng nhì sau TPHCM là đội chủ nhà Hà Nội với 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Hạng 3 là Hải Phòng (2 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ) còn hạng tư là Quân đội, hạng 5 là Cần Thơ. Các tấm HCV của đội Hà Nội có từ thành tích của tuyển thủ Đinh Phương Thành.

Ban tổ chức trao thưởng cho VĐV giành kết quả cao tại giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm nay, giới chuyên môn ghi nhận một số kết quả tích cực về chuyên môn. Trong đó, đơn vị Cần Thơ lần đầu giành được tấm HCĐ toàn năng nam với kết quả của Phạm Lâm Bảo Phúc. “Về tổng thể, các VĐV tốt nhất của TDDC Việt Nam đã tham dự giải năm nay. TDDC Việt Nam đang có lực lượng VĐV nam tốt chuyên môn và một số người đạt được sự xuất sắc ở tầm châu Á. Giải đấu cũng là một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng thêm giúp ban huấn luyện chọn con người tốt nhất làm nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới”, phụ trách bộ môn TDDC (Cục TDTT Việt Nam) – ông Bùi Trung Thiện trao đổi.

Sau giải vô địch quốc gia, VĐV đội tuyển TDDC Việt Nam trở lại tập luyện ở Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) để chuẩn bị tham dự giải vô địch thế giới 2025 vào tháng 10.

MINH CHIẾN