Các kình ngư Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 33

Nguyễn Huy Hoàng là gương mặt quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam vừa hoàn thành tập huấn ở Trung Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội hình kình ngư tham dự SEA Games 33-2025 đã hoàn thành tập huấn tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) để về nước hôm nay 5-12. Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi cho biết: “Chương trình tập huấn diễn ra với khối lượng cao để từng VĐV tích lũy được chuyên môn và thể lực. Chúng tôi cũng xây dựng chiến thuật thi đấu mang lại sự tự tin cho các tuyển thủ”.

Ở đợt tập huấn tại Trung Quốc vừa qua, 15 kình ngư trọng điểm của đội tuyển bơi Việt Nam đã tập luyện ráo riết với tinh thần khẩn trương nhất. Đội hình này có những kình ngư hàng đầu được đội tuyển kỳ vọng giành thành tích cao tại Thái Lan như Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên hay Nguyễn Quang Thuấn, Cao Văn Dũng, Mai Trần Tuấn Anh, Dương Văn Hoàng Quy, Trịnh Tường Vinh, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường và Phạm Thị Vân, Võ Thị Mỹ TIên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Thúy Hiền.

Ngoài họ, kình ngư Lương Jeremie Loic Nino được tập huấn tại Pháp để rèn luyện kỹ lưỡng chuyên môn sẵn sàng tham dự SEA Games 33-2025. Lúc này, nam kình ngư của thể thao TPHCM đã có mặt ở Việt Nam sau thời gian tập huấn.

“Tinh thần là điều mà đội tuyển bơi Việt Nam xây dựng cho các VĐV. Mọi người đều biết mỗi vòng bể là 50m, vì thế làm sao để đạt được tốc độ tốt nhất rồi tiếp tục xoay vòng trong những lượt tiếp theo phải được thực hiện hiệu quả”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi chia sẻ thêm.

Để giữ tinh thần tốt nhất cho các kình ngư, Ban huấn luyện yêu cầu mỗi VĐV cần toàn tâm vào chuyên môn và không để các tác động bên ngoài làm ảnh hưởng. Tuyển thủ sẽ tập thả lỏng ở Việt Nam ngắn ngày trước khi chính thức sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

Hiện tại, đội hình của các đội bơi Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia… tham dự SEA Games 33-2025 đã dần được công bố. Ban huấn luyện của đội tuyển bơi Việt Nam xác định rằng mọi đội tuyển đều có sự chuẩn bị của riêng mình và bản thân kình ngư sẽ là người quyết định khả năng thành công hay không.

Tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền được tin tưởng có kết quả tốt tại Thái Lan sắp tới. Ảnh: HOÀNG VŨ

Mục tiêu được đội tuyển bơi Việt Nam phấn đấu tại SEA Games 33-2025 là nỗ lực giành 6 HCV. Chúng ta đã giành 17 huy chương (7 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ) tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. 3 kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo là những người đã giành được các tấm HCV cá nhân cho đội tuyển bơi Việt Nam ở SEA Games 32-2023.

Bây giờ, họ vẫn là người có những cơ hội giành thành tích cho mình trên hồ bơi tại Thái Lan.

Theo tính toán của Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam, các kình ngư của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng giành những tấm huy chương đầu tiên ngay trong ngày thi đấu khởi đầu môn bơi (10-12) tại SEA Games 33-2025. Nếu khởi đầu hanh thông, toàn đội sẽ có tinh thần tốt tiếp tục tranh tài các nội dung ở những ngày tiếp theo.

Môn bơi của SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức 41 nội dung theo các cự ly dành cho cá nhân và tiếp sức nam, nữ. Đội tuyển bơi Việt Nam dự kiến tham dự 37 nội dung trong chương trình tranh tài.

MINH CHIẾN