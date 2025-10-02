Đội tuyển bơi Việt Nam đã về nước để các tuyển thủ chuẩn bị tham dự giải vô địch quốc gia ngay sau giải châu Á 2025.

Đội tuyển bơi Việt Nam về nước sau giải vô địch châu Á 2025 tại Ấn Độ vào ngày 2-10. Ảnh: THANH HUYỀN

Sáng ngày 2-10, thành viên đội tuyển bơi Việt Nam đã về nước sau chương trình thi đấu vô địch châu Á 2025 tại Ấn Độ. Ngay sau giải đấu, các tuyển thủ sẽ bước vào tham dự giải vô địch quốc gia 2025 từ ngày 4 tới 14-10.

“Đây là lần thi đấu châu Á có ý nghĩa đối với tôi. Tôi giành được kết quả trong sự chuẩn bị mà ban huấn luyện đề ra. Tôi xin cám ơn người hâm mộ đã cổ vũ toàn đội. Mỗi tấm huy chương đều là kết quả chung của toàn đội, không chỉ của riêng tôi nhưng VĐV Việt Nam đã có thêm HCV tại châu Á vì thế tinh thần của mọi người rất phấn chấn”, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng trao đổi.

Giải vô địch châu Á 2025 đã ghi nhận những kết quả đầu tiên đầy khích lệ của đội tuyển bơi Việt Nam.

Trong đó, tuyển thủ Phạm Thanh Bảo trở thành VĐV nam đầu tiên giành huy chương cho bơi Việt Nam trong 1 kỳ vô địch châu Á. Tấm huy chương đầu tiên này là kết quả HCĐ tại cự ly 200m ếch nam.

Sau đó, Nguyễn Huy Hoàng trở thành VĐV nam đầu tiên của Việt Nam giành được HCV tại giải vô địch châu Á. Tuyển thủ người Quảng Trị đã giành 2 HCV trong cự ly 1.500m tự do và 800m tự do. Đây là kết quả huy chương xuất sắc nhất mà 1 VĐV bơi nam Việt Nam đạt được ở đấu trường vô địch châu lục. Trước đây, người giành huy chương khởi đầu cho hành trình giành các thành tích quốc tế của VĐV nam Việt Nam là Trương Ngọc Tuấn (HCB 200m ngửa nam tại SEA Games năm 2003).

Tại giải vô địch châu Á 2025, đội bơi Việt Nam chứng kiến tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền là 1 trong những VĐV trẻ nhất của chúng ta lần đầu giành huy chương. Năm nay, Thúy Hiền tham dự giải khi bước vào tuổi 16. Trước đó, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên từng giành huy chương tại giải vô địch châu Á năm 2012 cũng ở tuổi 16.

Tại giải năm nay, tuyển thủ Nguyễn Khả Nhi là VĐV bơi TPHCM đầu tiên giành huy chương giải vô địch châu Á kể từ năm 1975. Ngoài ra, lần đầu tiên đội tuyển bơi Việt Nam giành được huy chương nội dung tiếp sức tại giải vô địch châu Á. Vào ngày cuối 1-10, đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ (Thúy Hiền, Mỹ Tiên, Hưng Nguyên, Thanh Bảo) giành HCĐ.

Toàn giải, đội tuyển bơi Việt Nam đạt thành tích 2 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ. Đây cũng là lần đầu tiên, chúng ta giành 15 huy chương tại giải vô địch châu Á và có hơn 1 tuyển thủ giành huy chương khi thi đấu các cự ly. Giải năm nay có 11 đội giành được huy chương trong 42 nội dung đã tranh tài.

MINH CHIẾN