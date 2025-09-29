Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành 3 huy chương ngày khai cuộc giải vô địch châu Á 2025

Các kình ngư đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu xuất sắc ngày đầu tiên giải vô địch châu Á 2025 tại Ấn Độ để có 2 ngôi á quân và 1 vị trí hạng 3.

Tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên giành kết quả huy chương quan trọng khi lần đầu thi đấu vô địch châu Á. Ảnh: MT

Lần đầu của Mỹ Tiên và Khả Nhi

Ngay trong ngày đầu tiên của giải diễn ra các lượt chung kết vào tối muộn ngày 28-9, 2 kình ngư nữ Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi giành HCB nội dung của mình.

Tại chung kết 200m tự do nữ, Võ Thị Mỹ Tiên xuất phát ở làn bơi số 7 đã thi đấu hiệu quả để về hạng nhì, giành HCB với kết quả 2’01”95. Vô địch cự ly là kình ngư Trung Quốc Mingyu Luo (2’01”31). Đây là lần đầu tiên Võ Thị Mỹ Tiên tham dự giải vô địch châu Á và cô đã giành HCB đầy khích lệ.

Cùng trong tối chung kết của giải, tuyển thủ Nguyễn Khả Nhi đạt HCB cự ly 1.500m tự do nữ với kết quả 17’23”60. Về nhất nội dung là Pac Tung Nikita Lam (Hongkong, Trung Quốc) với thành tích 17’08”36. Nữ tuyển thủ người TPHCM lần đầu tham dự giải vô địch châu Á và cũng giành huy chương quan trọng trong sự nghiệp.

Trong các lần đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu giải vô địch châu Á trước đây, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là người duy nhất giành được huy chương. Tuy nhiên, các kết quả của Mỹ Tiên và Khả Nhi đã cho thấy, đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục có gương mặt nổi bật đạt thành tích ở đấu trường châu Á. Đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ từ Ấn Độ: “Các VĐV của Việt Nam đã nỗ lực thi đấu và đạt kết quả khích lệ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn rất thận trọng bởi các đội tham dự giải châu Á luôn có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Lịch sử ghi nhận “hoàng tử ếch” Thanh Bảo

Thanh Bảo đã có tấm HCĐ lịch sử cho VĐV bơi nam Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kình ngư Phạm Thanh Bảo đi vào lịch sử bơi Việt Nam là tuyển thủ nam đầu tiên giành huy chương tại giải vô địch châu Á. Thanh Bảo đã giành HCĐ tại chung kết 200m ếch nam giải vô địch châu Á 2025 với kết quả 2’12”50. Về nhất nội dung là Haiyang Quin (Trung Quốc, 2’09”46) và hạng nhì là Iori Miyazaki (Nhật Bản, 2’12”47). Cách đây 2 năm, Phạm Thanh Bảo đã vô địch nội dung 200m ếch nam tại SEA Games 32 ở Campuchia với thành tích 2’11”45 đồng thời xác lập kỷ lục của Đại hội. Tháng 7 năm nay, Phạm Thanh Bảo thi đấu cự ly 200m ếch nam tại giải vô địch thế giới 2025, đứng hạng 27 với thành tích 2’15”73.

Đội tuyển bơi Việt Nam đã có những tấm huy chương nội dung nam tại đấu trường ASIAD. Tuy nhiên trong 20 năm trở lại đây, bơi nam Việt Nam sở hữu nhiều kình ngư đạt chuyên môn tốt như Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Việt, Võ Thái Nguyên, Phạm Thành Nguyện… nhưng chưa từng ai giành huy chương tại giải vô địch châu Á. Vì thế, tấm HCĐ của Phạm Thanh Bảo có giá trị rất lớn về chuyên môn. Đây cũng là huy chương đầu tiên của VĐV bơi nam Việt Nam.

Giới chuyên môn vẫn đang gọi Phạm Thanh Bảo với tên gọi trìu mến: “hoàng tử ếch”, do tuyển thủ thi đấu sở trường các cự ly trong bơi ếch. Thanh Bảo từng chia sẻ, mục tiêu lớn nhất mà bản thân luôn hướng tới là phải vượt các chỉ số thành tích của bản thân và khôn bao giờ hài lòng với kết quả đã đạt được.

Tối ngày 28-9, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đứng hạng 8 nội dung 200m tự do nam (1’50”26) còn Trần Văn Nguyễn Quốc có vị trí hạng 6 nội dung (1’49”94). Tại nội dung 100m bướm nữ, Võ Thị Mỹ Tiên đứng hạng 4 (1’01”57). Trong nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam, đội Việt Nam đứng hạng 7 với kết quả 3’47”88.

MINH CHIẾN