Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên vào chung kết tại giải bơi vô địch châu Á 2025

Giải vô địch châu Á 2025 bắt đầu khai cuộc tại Ấn Độ và đội tuyển bơi Việt Nam đã giành những suất chung kết đầu tiên.

Nguyễn Huy Hoàng góp mặt tại giải vô địch châu Á 2025 ở Ấn Độ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 28-9, giải vô địch các môn thể thao dưới nước châu Á 2025 được khởi tranh tại Ấn Độ. Các nội dung môn bơi thi đấu đầu tiên.

Trong buổi sáng vòng loại đầu tiên, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc góp mặt cự ly 200m tự do nam, giành quyền vào chung kết. Trần Văn Nguyễn Quốc đạt kết quả 1’50”92 xếp hạng 5 tại thành tích chung của vòng loại còn Nguyễn Huy Hoàng có kết quả 1’51”21, đứng hạng 8. Trong khi đó, tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên vượt qua vòng loại 200m tự do nữ để góp mặt tại chung kết. Nữ tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu lượt vòng loại thứ 2 nội dung, về đích vị trí thứ 4 với kết quả 2’04”91 nên có mặt ở chung kết. Đáng chú ý, cô cũng vào chung kết nội dung 100m bướm nữ sau khi vượt qua vòng loại với kết quả 1’02”03.

Đội tuyển bơi Việt Nam còn có Phạm Thanh Bảo vào chung kết 200m ếch nam. Tại vòng loại, Thanh Bảo đạt kết quả 2’16”95, đứng hạng 6 trên kết quả tổng nên giành được tấm vé dự chung kết cự ly. Trong khi đó, gương mặt trẻ Nguyễn Khả Nhi góp mặt tại chung kết nội dung 1.500m tự do nữ.

Ở ngày tranh tài, đội tuyển bơi nam Việt Nam giành quyền thi đấu chung kết 4x100m hỗn hợp nam. Trong đó, đội hình tham dự gồm Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn và Trần Văn Nguyễn Quốc.

Chung kết các cự ly diễn ra buổi tối ngày 28-9, theo giờ địa phương tại Ấn Độ.

MINH CHIẾN