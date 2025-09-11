Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á 2025

Nam tuyển thủ số 1 của đội tuyển bơi Việt Nam sẵn sàng tranh tài giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á 2025 đồng thời cũng là cuộc kiểm tra trước SEA Games 33-2025.

Nguyễn Huy Hoàng tham dự giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á 2025 ở Thái Lan. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Như…cá gặp nước

Nguyễn Huy Hoàng đang có mặt tại Thái Lan với sự tự tin bước vào thi đấu giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á 2025 bắt đầu ngày 12-9. “Năm nay, đội tuyển bơi Việt Nam cử một số tuyển thủ quan trọng của đường dài thi đấu với sự chuẩn bị kỹ càng. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tham gia giải bơi đường dài Đông Nam Á nhưng sẽ để chuẩn bị cho SEA Games”, HLV Nguyễn Hoàng Vũ đã chia sẻ. Đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT Việt Nam) cho biết: “Chúng tôi sẽ xem kỹ khả năng thi đấu của VĐV, đặc biệt có Nguyễn Huy Hoàng, để tiếp tục có sự điều chỉnh”.

Lần đầu tham dự giải đấu, ngoài Nguyễn Huy Hoàng, đội tuyển bơi Việt Nam cử 6 gương mặt khác tham gia các nội dung. Một số tên tuổi được người hâm mộ chú ý trong đội hình có Võ Thị Mỹ Tiên, Mai Trần Tuấn Anh hay Đỗ Ngọc Vinh…

Giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á 2025 sẽ thi đấu nhóm nội dung 10km nam, 10km nữ, tiếp sức 4x1500m hỗn hợp nam nữ tới hết ngày 15-9. Đây là nội dung đường dài quen thuộc của các tuyển thủ bơi Việt Nam nên tất cả tự tin sẽ thi đấu hết khả năng.

Trước khi thành danh tuyển thủ bơi hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Huy Hoàng là gương mặt quen thuộc bơi sông tại quê nhà Quảng Bình (cũ) (nay là Quảng Trị). Chưa kể, kình ngư từng nhiều lần thi đấu các giải bơi vượt sông tại quê nhà. Bây giờ tham dự giải vô địch Đông Nam Á Huy Hoàng đủ khả năng phân phối sức bền trong các nội dung sở trường để đạt thành tích như ban huấn luyện kỳ vọng.

Tìm cơ hội tranh huy chương tại SEA Games 33-2025

Nguyễn Huy Hoàng đang tập trung vào chuyên môn để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Ảnh: H.HOÀNG

Đội tuyển bơi Việt Nam từng thi đấu bơi đường dài tại SEA Games và giành HCV. Kết quả có được ở kỳ SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines. Trên đường đua bơi đường dài cự ly 10km nam tuyển thủ Trần Tấn Triệu giành HCV còn Nguyễn Huy Hoàng giành HCB. Đây là kết quả tốt nhất của đội Việt Nam khi tham dự bơi đường dài tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Năm nay, nội dung bơi đường dài có trong chương trình SEA Games 33-2025. Dự kiến, điểm thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2025 sẽ là nơi diễn ra môn này tại SEA Games 33-2025. “Tinh thần tuyển thủ rất thoải mái tham dự giải đấu. Đây là 1 trong những nhiệm vụ quốc tế có ý nghĩa chuyên môn quan trọng để từng VĐV nắm bắt thêm các đối thủ của mình”, đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT Việt Nam) trao đổi.

Theo tiết lộ, 3 nội dung tổ chức tại giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á 2025 cũng sẽ là 3 nội dung chính thức của bơi đường dài SEA Games 33-2025. “Theo lịch sơ bộ, nội dung bơi đường dài tổ chức không trùng thời gian diễn ra các nội dung thi đấu trong hồ bơi. Do vậy, chúng tôi sẽ tính toán kỹ lực lượng đăng ký nội dung này”, HLV Hoàng Vũ bày tỏ thêm.

Nguyễn Huy Hoàng được chuẩn bị chuyên môn thời gian qua tại điểm tập huấn ở Cần Thơ. Sau giải vô địch thế giới 2025, đây là nhiệm vụ quốc tế thứ 2 của nam kình ngư này và các đồng đội. Sau giải, họ sẽ tiếp tục tham dự giải bơi vô địch châu Á 2025. Sau đó, ban huấn luyện sẽ chọn lực lượng chủ lực tham dự SEA Games 33-2025.

Nội dung bơi đường dài có tổ chức tại giải vô địch thế giới 2025 mới đây ở Singapore. Đội tuyển bơi Việt Nam không tham gia các nội dung bơi đường dài. Các đội Thái Lan, Indonesia, Singapore đã có tuyển thủ tham dự.

MINH CHIẾN