Nguyễn Thúy Hiền và đội tuyển bơi Việt Nam kết thúc thi đấu giải vô địch trẻ thế giới 2025

VĐV của đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu giải vô địch trẻ thế giới 2025. Ảnh: MINH MINH

Ngày 24-8, các kình ngư của Việt Nam đã kết thúc thi đấu giải bơi vô địch trẻ thế giới 2025 ở Romania.

Trong ngày thi đấu cuối, đội tuyển đã ghi nhận Dương Văn Hoàng Quy thi đấu lượt vòng loại thứ 4 nội dung 200m bướm nam và về đích hạng 5 với kết quả 2’01”48. Kết quả giúp Dương Văn Hoàng Quy đứng hạng 14 chung cuộc. Nội dung có 49 VĐV đã thi đấu.

Cùng trong ngày, kình ngư Nguyễn Thúy Hiền đã về thứ 2 tại lượt vòng loại thứ 6 nội dung 200m tự do nữ. Gương mặt trẻ của đội tuyển bơi Việt Nam xuất phát ở làn 0 và thể hiện tốt chuyên môn để về đích thứ nhì với thời gian 2’04”59. Về nhất lượt vòng loại là VĐV Singapore (2’04”15). Thành tích tại lượt vòng loại giúp Thúy Hiền đứng hạng 26 chung cuộc.

Trước đó tại ngày 23-8, VĐV trẻ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất. Trong ngày này, Trần Văn Nguyễn Quốc đứng hạng 47 nội dung 100m tự do nam (51”72); Nguyễn Thúy Hiền đứng hạng 24 nội dung 50m tự do nữ (26”23); Nguyễn Khả Nhi đứng hạng 13 nội dung 1.500m tự do nữ (17’13”94).

Tại giải lần này, đội tuyển bơi Việt Nam có Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Nguyễn Khả Nhi, Dương Văn Hoàng Quy, Trần Văn Nguyễn Quốc giành chuẩn thi đấu 23 nội dung trong từng ngày tranh tài. Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết cuộc đấu đã tăng cường chuyên môn tích cực cho VĐV trẻ. Từng tuyển thủ tham dự giải là các gương mặt tiềm năng của bơi Việt Nam trong tương lai tuy nhiên vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Sau giải bơi vô địch trẻ thế giới 2025, bơi Việt Nam sẽ chuẩn bị lực lượng thi đấu giải vô địch châu Á 2025 vào tháng 10 tại Ấn Độ. Từ giải đấu này, chuyên gia và ban huấn luyện sẽ đánh giá thành tích thi đấu, rút kinh nghiệm cho VĐV trẻ trước khi tính toán đăng ký một số tuyển thủ tham dự giải vô địch châu Á 2025.

MINH CHIẾN