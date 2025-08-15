Nguyễn Thúy Hiền và Trần Văn Nguyễn Quốc thi đấu giải bơi vô địch trẻ thế giới 2025

Nguyễn Thúy Hiền giành suất dự giải bơi vô địch trẻ thế giới 2025. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết, chúng ta có 5 tuyển đã nhận suất chính thức thi đấu giải bơi vô địch trẻ thế giới từ Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới FINA là Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Nguyễn Khả Nhi, Dương Văn Hoàng Quy và Trần Văn Nguyễn Quốc.

Giải năm nay tổ chức tại Romania và 5 kình ngư trẻ của Việt Nam sẽ tham dự từ ngày 16.8 đến 25.8.

Kết thúc giải bơi vô địch nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2025 ở Singapore (tháng 6-2025), Nguyễn Thúy Hiền nhận danh hiệu VĐV nữ xuất sắc nhất nhóm tuổi 16-8 còn Trần Văn Nguyễn Quốc là VĐV nam xuất sắc nhất nhóm tuổi 16-18. Do vậy 2 tuyển thủ trẻ được ban huấn luyện kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao tại giải bơi vô địch trẻ thế giới 2025.

Đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT Việt Nam) cho biết: “Yêu cầu được ban huấn luyện đặt ra là các VĐV nỗ lực thi đấu đạt kết quả chuyên môn cao nhất. Giải đấu cũng là cuộc kiểm tra chuyên môn thực tế đối với từng tuyển thủ bơi trẻ Việt Nam”. Hiện tại, Nguyễn Thúy Hiền là 1 trong các tuyển thủ bơi nữ được bơi Việt Nam chuẩn bị hướng tới thi đấu SEA Games 33-2025. Chuyên gia Gustavo Piza của đội tuyển bơi Việt Nam có mặt cùng 5 tuyển thủ tại giải năm nay.

Để giành được suất, các VĐV phải vượt qua chuẩn do FINA quy định với từng nội dung nam, nữ. Thời gian tính chuẩn từ ngày 15-4-2024 đến 22-7-2025. Giải dành cho VĐV thi đấu ở độ tuổi từ 14 tới 18.

MINH CHIẾN