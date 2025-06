Nguyễn Thúy Hiền và Trần Văn Nguyễn Quốc giành danh hiệu VĐV xuất sắc tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á

Tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền đã thi đấu hiệu quả tại Singapore. Ảnh: LÊ THANH

Chiều 27-6 theo giờ địa phương tại Singapore, đội tuyển bơi trẻ Việt Nam cùng các quốc gia bước vào tranh tài những nội dung cuối cùng của môn bơi tại giải vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2025.

Với quyết tâm nỗ lực thi đấu để tiếp tục giành kết quả tốt nhất, các kình ngư trẻ của chúng ta thể hiện tốt nhất khả năng tại những nội dung quyết định. Khép lại chương trình thi đấu của ngày cuối, đội tuyển bơi trẻ Việt Nam giành thêm 7 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ đồng thời phá 1 kỷ lục nhóm tuổi.

Các kết quả được chú ý tại ngày tranh tài của chúng ta gồm HCV tiếp sức hỗn hợp nam-nữ 4x200m tự do (8’08”72); Trần Văn Nguyễn Quốc vô địch nội dung 100m tự do nam nhóm tuổi 16-18 với kết quả 50”85; Nguyễn Thúy Hiền vô địch nội dung 100m tự do nữ nhóm tuổi 16-18 kết quả 56”66, phá kỷ lục nhóm tuổi. Kỷ lục cũ 56”87 lập năm 2014; Bùi Sỹ Nhất vô địch nội dung 200m tự do nam nhóm tuổi 16-18 với kết quả 2’19”84; Phan Quốc Khánh giành HCV nội dung 1.500m tự do nhóm tuổi U13 với kết quả 16’53”48…

Đội bơi trẻ Việt Nam đã nỗ lực tranh tài tại giải lần này. Ảnh: LÊ THANH

Chung cuộc, đội tuyển bơi trẻ Việt Nam giành 22 HCV, 21 HCB, 13 HCĐ đứng hạng ba toàn đoàn tại giải. Dẫn đầu chung cuộc là đội bơi trẻ Thái Lan với kết quả 38 HCV, 29 HCB, 36 HCĐ còn chủ nhà Singapore có vị trí thứ nhì (26 HCV, 26 HCB, 32 HCĐ).

Đứng sau 3 quốc gia dẫn đầu là đoàn Indonesia (13 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ), Malaysia (5 HCV, 20 HCB, 14 HCĐ) và Philippines (1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ).

Đáng chú ý, đội tuyển bơi trẻ Việt Nam đã có tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền và Trần Văn Nguyễn Quốc được khen thưởng là 2 VĐV xuất sắc nhất của nhóm tuổi 16-18 tại giải năm nay. Đây là phần thưởng ghi nhận nỗ lực thi đấu của từng VĐV. Trong đó, chúng ta đã phá 4 kỷ lục nhóm tuổi thì cả 4 kỷ lục đều thuộc về Nguyễn Thúy Hiền (50m ếch nữ, 50m tự do nữ, 50m bướm nữ, 100m tự do nữ).

MINH CHIẾN