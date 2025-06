Các kình ngư trẻ Việt Nam tiếp tục giành 8 HCV và phá 1 kỷ lục nhóm tuổi Đông Nam Á 2025

Đội bơi trẻ Việt Nam đang thi đấu với phong độ tốt tại Singapore và giành được 15 HCV. Ảnh: LÊ THANH

Sau ngày đầu thi đấu khởi sắc, đội bơi trẻ Việt Nam tiếp tục tranh tài với quyết tâm cao nhất tại giải vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2025 ở ngày 26-6 tại Singapore.

Nữ tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền tiếp tục thi đấu tốt và giành 2 HCV đồng thời phá 1 kỷ lục nhóm tuổi. Thúy Hiền dự cự ly 50m ếch nữ (nhóm tuổi 16-18), thi đấu vượt trội để vượt các đối thủ của Indonesia, Thái Lan, Singapore về nhất với thời gian 27”58. Thông số trên của Thúy Hiền phá kỷ lục nhóm tuổi là 27”85 do tuyển thủ Phạm Thị Vân của Việt Nam từng lập năm 2023. Đây là kỷ lục duy nhất mà đội bơi trẻ Việt Nam có được tại ngày 26-6. Tại chung kết 100m ếch nữ sau đó, Thúy Hiền chiến thắng VĐV Natthakitta (Thái Lan) và giành HCV với kết quả 1’11”17.

Sau kết quả của Nguyễn Thúy Hiền, chúng ta giành các HCV với kết quả thi đấu của Trần Văn Nguyễn Quốc tại cự ly 200m tự do nam (nhóm tuổi 16-18, 1’51”92), Nguyễn Hoàng Linh ở nội dung 200m tự do nữ (nhóm tuổi U13, 2’09”42), Nguyễn Hà Quốc tại cự ly 50m bướm nam (U13, 26”84), Phạm Trường Thịnh tại nội dung 200m ngửa nam (U13, 2’16”65), Bùi Sỹ Nhất tại cự ly 100m ếch nam (nhóm tuổi 16-18, 1’04”03) và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân (nhóm tuổi 16-18, 5’01”72).

Trong ngày, đội bơi trẻ Việt Nam còn đạt 7 HCB và 3 HCĐ ở những kết quả thi đấu khác. Ban huấn luyện ghi nhận thành tích chuyên môn đã giành HCB của VĐV Lê Huỳnh Tú Uyên (200m nữ), Trần Gia Phúc (400m hỗn hợp cá nhân nam) nhóm tuổi 14-15; Lê Bình Đình An (200m ngửa nam) của nhóm tuổi 12-13, Trịnh Trường Vinh (200m ngửa nam), Lê Thị Thùy Trang (400m hỗn hợp cá nhân nữ), Nguyễn Khả Nhi (200m tự do nữ) nhóm tuổi 16-18 và đội tiếp sức 4x100m tự do nữ.

Qua 2 ngày, đội bơi trẻ Việt Nam đang đứng vị trí thứ 3 với thành tích 15 HCV, 16 HCB, 6 HCĐ. Chủ nhà Singapore giành 17 HCV, 17 HCB, 20 HCĐ tạm giữ hạng nhì còn đội Thái Lan vươn lên dẫn đầu với kết quả 27 HCV, 21 HCB, 25 HCĐ. Ngày 27-6 là ngày thi đấu cuối môn bơi tại giải.

