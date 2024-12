Nguyễn Thúy Hiền giành HCV, phá kỷ lục tại giải bơi nhóm tuổi Đông Nam Á 2024

Nguyễn Thúy Hiền có kết quả ấn tượng trong ngày tranh tài tại giải đấu. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Ngày 7-12 trong các nội dung của giải bơi nhóm tuổi Đông Nam Á 2024 thi đấu tại Thái Lan, các VĐV Việt Nam tiếp tục giành HCV.

VĐV trẻ Nguyễn Thúy Hiền được chú ý đáng kể khi giành thêm 2 HCV cá nhân. Thúy Hiền về nhất nội dung 200m tự do nữ (nhóm tuổi 14-15) với thời gian 2’07”19. Nội dung có Nguyễn Ngọc Tuyết Hân cùng thi đấu nhưng chỉ đạt 2’11”11 qua đó về đích hạng 4.

Trong chung kết 50m bướm nữ (nhóm tuổi 14-15), Nguyễn Thúy Hiền có HCV khi đạt kết quả thi đấu là 27”73. Thông số đã được ban tổ chức xác định là kỷ lục mới của nhóm tuổi. Kỷ lục cũ của nội dung theo nhóm tuổi từng do En Qi Hoong (Singapore) lập cách đây 10 năm là 27”84.

Ngoài kết quả trên, đội bơi Việt Nam có Dương Văn Hoàng Quy giành thêm 2 HCV ở nội dung 200m tự do (1’53”99) và 400m hỗn hợp cá nhân (4’43”09) của nhóm tuổi nam 14-15. VĐV Nguyễn Ngọc Tuyết Hân giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ (nhóm tuổi 14-15). VĐV Trần Văn Nguyễn Quốc có HCV 200m tự do ở nhóm tuổi 16-18, Phạm Phước Nhân giành HCV 400m tự do nhóm tuổi U13, Mai Trần Tuấn Anh giành HCV nội dung 200m ngửa nam nhóm tuổi 16-18.

Ngày thi đấu chứng kiến kình ngư Nguyễn Quang Thuấn về nhất nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam (nhóm tuổi 16-18) với kết quả 4’25”70. Tại cuộc đấu, Quang Thuấn cùng Mai Trần Tuấn Anh của đội Việt Nam cạnh tranh quyết liệt giành vị trí số 1 và Quang Thuấn đạt tốc độ tốt nhất để chạm đích trước đồng đội.

Hiện tại, VĐV Dương Văn Hoàng Quy là người đạt kết quả cá nhân tốt nhất của đội bơi Việt Nam tại giải với 5 HCV qua các nội dung thuộc nhóm tuổi 14-15. Nguyễn Thúy Hiền là người có kết quả tốt thứ nhì với 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ cá nhân trong các cự ly của nhóm tuổi 14-15.

Đội bơi Việt Nam đang đứng thứ nhì toàn đoàn (18 HCV, 18 HCB, 9 HCĐ). Đội chủ nhà Thái Lan đã có 29 HCV, 36 HCB, 28 HCĐ tạm dẫn đầu. Giải sẽ kết thúc vào ngày cuối 8-12.

MINH CHIẾN