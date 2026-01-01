Arman Tsarukyan: Sẽ trở thành nhà vô địch trong năm mới 2026

Bất chấp việc Paddy Pimblett đấu Justin Gaethje tại sự kiện UFC 324 khai mùa năm mới để tranh đai Interim hạng nhẹ, và người thắng có thể được thách đấu Ilia Topuria, võ sĩ người Nga - Arman Tsarukyan vẫn giữ tham vọng giành đai UFC hạng nhẹ trong năm 2026 và mang về quê nhà.

Tsarukyan muốn giành đai

Chia sẻ ở trên Kênh thông tin Mash của Telegram, võ sĩ 29 tuổi gốc Armenia và có biệt danh là “Ahalkalakets” cho biết: “Tôi sẽ trở thành nhà vô địch vào năm 2026. Điều đó hầu như rất có thể sẽ diễn ra vào mùa Hè này!”.

“Nhưng tôi vẫn đang giữ phong độ thật tốt và thậm chí còn có thể thượng đài vào ngày 24-1-2026 tới đây để tranh đai Interim hạng nhẹ của UFC (ám chỉ là anh sẵn sàng thay Pimblett hoặc cả Gaethje ở UFC 324 này)”.

“Ai mà biết được, có thể ngày mai họ sẽ gọi và nói: “Justin Gaethje chấn thương chân, đầu gối. Anh có thể thi đấu không??”. Tất nhiên, tôi sẽ đồng ý, và tôi sẽ giành được đai vô địch ngày 24, tôi sẽ mang nó về Nga ngày 25!”, Tsarukyan nói với sức tưởng tượng cực kỳ phong phú và giọng điệu đầy hào hứng.

Ở hạng cân nhẹ của Bát giác đài UFC đang có chút rắc rối kỳ quặc: Topuria giữ đai tối thượng sau khi thắng Charles Oliveira từ Favela bằng KO ở ngay ở hiệp 1 trong sự kiện UFC 317 hồi nửa năm về trước là 28-6-2025.

Trong khi đó, sau khi đánh bại Dan Hooker bằng Submission với đòn thế arm-triangle-choke, Arman đang bảo vệ chắc chắn vị thế Kẻ thách đấu cho đai vô địch. Nhưng là đai vô địch nào, đai tối thượng hay đai Interim, vốn dự kiến sẽ thuộc về người thắng trong cặp đấu giữa Pimblett vs Gaethje vào cuối tháng Giêng.

Nhưng Tsarukyan đang trong vị trí không thể đòi hỏi bất kỳ điều gì. Vậy nên, anh vừa rất thảnh thơi tham gia trận đấu grappling hạng 84 kg thuộc Sự kiện võ thuật HYPE Armenia (ở Yerevan) thu hút 8 ngàn khán giả.

Đối thủ của anh cũng là một võ sĩ Nga quen mặt trong Bát giác đài UFC: Shara Bullet (có tên thật là Sharabutdin Magomedov). Trận đấu được tổ chức theo luật chỉ cho phép thắng bằng đòn khóa siết và kéo dài 6 phút.

Theo quy định, nếu như mà không có đòn khóa siết nào được thực hiện trong thời gian này, trận đấu sẽ được tuyên bố hòa. Mặc dù Tsarukyan đã thực hiện thành công 2 pha vật ngã, cống hiến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa, khiến các CĐV mong chờ một trận tái đấu.

Sau trận grappling này, Tsarukyan có lý giải: “Tôi không thể thua - vì tôi biết Shara sẽ né tránh đối đấu thật sự và chạy trốn trong 6 phút. Anh ta muốn trận đấu kéo dài 5 phút, chúng tôi nhất quyết muốn kéo dài hơn. Một trận tái đấu? Tại sao không? Có rất nhiều sự hào hứng, mọi người đều vui mừng”.

Phần thưởng dành cho Tsarukyan sau trận hòa này là một căn hộ sang trọng nằm ở thủ đô Yerevan của Armenia. Nhưng giờ đây, anh sẽ chỉ mơ mộng đến chiếc đai vô địch Bát giác đài UFC hạng nhẹ mà thôi...

Trận grappling giữa Arman và Shara

Đ.Hg.