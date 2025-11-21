Arman Tsarukyan sẵn sàng thượng đài chống Ilia Topuria vào tháng Giêng năm sau

Đang chuẩn bị thượng đài đối đầu “The Hangman” Dan Hooker ở sự kiện UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Hooker sẽ diễn ra tại Bát giác đài Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena (Qatar) cuối tuần này, “Ahalkalakets” vẫn quan tâm đặc biệt đến Nhà vô địch hạng nhẹ Ilia Topuria.

Tsarukyan sẽ đấu Hooker vào cuối tuần này...

Tsarukyan - võ sĩ người Armenia đang là Kẻ thách đấu số 1 đai vô địch hạng nhẹ UFC đã tuyên bố rõ ràng rằng, anh sẵn sàng quay trở lại và thượng đài đối đầu đối thủ cũng có gốc gác từ Georiga - El Matador, nếu anh đánh bại “Kẻ treo cổ” vào sáng Chủ nhật này, 23-11-2025.

Trận đấu giữa Tsarukyan vs Hooker là trọng điểm của sự kiện còn có tên là UFC Qatar. Đây là trận đấu bản lề để võ sĩ người Armenia - nhưng sinh ra lớn lên ở một thị trấn nhỏ vùng biên viễn Georgia quay lại và tìm lại nhịp thở Bát giác đài sau án cấm thi đấu dài tới 9 tháng...

Tsarukyan đã giành lấy vị trí Kẻ thách đấu số 1 đai hạng nhẹ của UFC sau khi đánh bại Charles Oliveira bằng điểm số không đồng thuận sau 3 hiệp đấu tại sự kiện UFC 300 hồi tháng 3 của năm ngoái. Tuy nhiên, do tấn công một CĐV ở sự kiện này, anh đã bị cấm thi đấu tới nay.

Võ sĩ người New Zealand có biệt danh “Kẻ treo cổ” là thuốc thử cần thiết dành cho Arman - để xem xét xem, liệu anh có “cùn nhụt” chút nào sau hơn 1 năm trời không thể thượng đài? Hooker rất dày dạn kinh nghiệm đã từng thượng đài từ 2009 và có thành tích 14-8 ở UFC.

Nếu đánh bại Hooker sòng phẳng và rõ ràng, Tsarukyan sẽ có chút cơ hội, do quãng thời gian bị cấm thi đấu, dường như anh đã bị Justin Gaethje và Paddy Pimblett vượt qua ở trong danh sách “xếp hàng chờ đối đầu” Topuria, khi võ sĩ quốc tịch Đức không mê anh nhiều...

Trong khi Topuria vẫn chưa có lịch bảo vệ đai vô địch sau chiến thắng trước Oliveira tại sự kiện UFC 317, Tsurakyan rất khao khát được thượng đài với đối phương: “Mọi người cho rằng Ilia sẽ thi đấu vào tháng Giêng tại Paramount, có thể là bảo vệ đai ngay ở trận đấu đầu tiên”.

“Nhưng vẫn chưa có thông báo nào được đưa ra. Nếu tôi thi đấu tốt vào thứ Bảy (theo giờ Qatar) và UFC hỏi tôi rằng: “Anh có thể thi đấu vào tháng Giêng năm sau hay không?”, tôi sẽ nhận lời thượng đài trận đấu đó ngay lập tức. Tôi không muốn chờ đợi”, Arman cho biết.

Trước hết, anh phải sẵn sàng cho “Kẻ treo cổ”. Sau đó, phải sẵn sàng hơn thế 200% vì rằng Topuria đang được đánh giá là võ sĩ nguy hiểm nhất ở trong Bát giác đài của UFC những ngày này.

Đ.Hg.