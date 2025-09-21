Arman Tsarukyan: Siết cổ Benson Henderson bất tỉnh bằng đòn “khóa tam giác” ở ACBJJ 18

Đã 524 ngày kể từ lần cuối cùng “Akhalkalakets” Arman Tsarukyan hiện diện ở trong Bát giác đài của UFC. Anh đang làm gì sau sự cố tại UFC 300?? Võ sĩ MMA khét tiếng người Armenia tranh thủ quãng thời gian tạm nghỉ UFC để thượng đài ở ACBJJ 18 vừa diễn ra ở Moscow...

Tsarukyan (võ phục trắng) trong tư thế áp mặt xuống sàn để khóa siết Henderson

Đối mặt với Cựu vô địch hạng nhẹ UFC - võ sĩ người Mỹ có biệt danh là “Trơn tru” tại sự kiện Absolute Championship Berkut Jiu-Jitsu thứ 18 (diễn ra ở Nga -Moscow), “Akhalkalakets” đã có một chiến thắng - thật là “trơn tru”, khi nhanh chóng khiến Henderson bất tỉnh (theo thuật ngữ MMA là “đưa đối thủ đi vào giấc ngủ say”).

Sau khi hồi tỉnh, thậm chí Henderson còn không biết đối phương đã dùng “sát chiêu” gì. Và thế là, Tsarukyan đã biểu diễn lại thật chậm rãi chiêu “siết cổ tam giác bằng tay” (tên tiếng Anh: “Arm-triangle choke”) - để cho đối thủ người Mỹ hiểu rõ. Đây vốn là một “sát chiêu” mà Tsarukyan chưa từng dùng ở UFC...

Dù vậy, trong sự nghiệp thi đấu võ thuật của mình, Tsarukyan đã từng sử dụng các chiêu thức - đòn thế khóa siết (tất nhiên hẳn không phải là “Arm-triangle choke”) khi thượng đài hệ giải MMA Octagon Fighting, MFP, League S, hoặc khi đấu grappling ở các sự kiện võ thuật khác tại Nga hay là trên đấu của UAE.

“Arm-triangle choke” - “siết cổ tam giác bằng tay” - vốn là một kỹ thuật khóa cổ ở trong võ thuật (như MMA) - dùng để ép tắc động mạch cảnh của đối phương bằng một tay của mình và cánh tay còn lại của chính đối phương, khiến đối thủ ngạt thở và đầu hàng. Đòn thường được sử dụng ở thế đè trên, hoặc là đè nghiêng.

Trong khi đó, Absolute Championship Berkut Jiu-Jitsu là một chuỗi sự kiện thi đấu Nhu thuật Brazil (Brazilian Jiu-Jitsu - BJJ) rất nổi tiếng và uy tín, được tổ chức chủ yếu ở Nga và một số quốc gia khác. Các sự kiện của ACBJJ thường thu hút nhiều võ sĩ BJJ hàng đầu trên thế giới, bao gồm cả những võ sĩ nổi tiếng ở các giải MMA - UFC...

Tsarukyan đưa Henderson vào thế "Arm-triangle choke" khiến đối thủ bất tỉnh

Một góc quay khác

Khi Henderson tỉnh lại, Tsarukyan diễn lại đòn thế cho đối thủ người Mỹ

Đ.Hg.