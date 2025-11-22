Arman Tsarukyan: Võ sĩ triệu phú bạn của Tổng thống Putin muốn thách thức “vương triều” Ilia Topuria

Arman Tsarukuan sẽ thượng đài ở Bát giác đài Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena (Al Rayyan - Qatar) tại sự kiện có tên chung là UFC Qatar vào cuối tuần này và đối đầu với “Kẻ treo cổ” Dan Hooker trong trận đấu anh buộc phải thắng mới có cơ hội thách thức “vương triều” của Ilia Topuria!

Tsarukyan muốn thách thức "vương triều" của Topuria

Không thượng đài để thoát nghèo

Câu chuyện của Tsarukyan đơn giản không phải là câu chuyện thường thấy ở một võ sĩ MMA “tiêu chuẩn”: Không có vượt khó để vươn lên, chẳng hề thượng đài để thoát nghèo! Anh cũng không hề có khởi đầu khiêm tốn và đi tìm sự cứu rỗi.

Võ sĩ 29 tuổi sinh ra ở Akhalkalaki (là một thị trấn tại vùng biên viễn Georgia, thuộc về tam giác biên giới Georgia - Armenia - và Thổ Nhĩ Kỳ) luôn có mọi thứ điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất trong tầm tay. Dù vậy, anh vẫn có đầy động lực.

Ở UFC 311 tại Los Angeles hồi đầu năm nay, anh từng có một cơ hội khác làm nên lịch sử khi được xếp lịch tái đấu Islam Makhchev. Rất tiếc, “Ahalkhalakets” bị chấn thương lưng buộc phải rút lui, bỏ lỡ cơ hội “báo thù” võ sĩ Nga...

Giờ đây, sau hàng loạt biến cố trong sự nghiệp: Bị cấm thi đấu 9 tháng (sau đó được giảm án xuống chỉ còn nửa năm), chấn thương lưng không thể thách đấu đai hạng nhẹ “Sư đệ Khabib Nurmagomedov”, anh có lại cơ hội cuối tuần này.

Võ sĩ triệu phú

Là con của doanh nhân ngành xây dựng Nairi Tsarukyan, thậm chí ngay từ 11 tuổi anh đã có giúp đỡ cha mình trong công việc kinh doanh. Anh từng kể, ông Nairi trả 500 rúp mỗi giờ để anh giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình. Rồi nhiều năm sau, cùng với anh trai, anh còn mở một quán cà phê internet ở Krasnodar, vốn đầu tư từ 12 đến 13 triệu rúp.

Đó là bước đầu tiên trong số rất nhiều bước tiến ngoài MMA. Xe hơi, hàng xa xỉ, du lịch, nhà cửa nhiều quốc gia khác nhau... Mấy năm trước, khi chưa phải là Ứng cử viên vô địch, Tsarukyan thú nhận cuộc sống ở Mỹ tiêu tốn của anh khoảng 10 ngàn USD mỗi tháng.

Tuy nhiên, anh không thể mua được tất cả mọi thứ: “Mọi người ghen tị với tôi, bạn biết đấy, vì tôi có tiền... Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi có thể sống tốt, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn trong cuộc sống. Tôi có thể mua những gì tôi muốn... mặc dù tôi không thể mua máy bay riêng. Tôi cũng không thể mua du thuyền riêng”.

“Thành công của gia đình đã cho tôi cơ hội tập trung vào việc tập luyện. Tôi chỉ cần tập trung vào thể thao và thế là xong!", anh chia sẻ với ESPN gần đây, “Vẫn tốt hơn là làm việc với cha tôi 3 tháng và tôi nói: “Con không thể ở lại đây. Con muốn theo đuổi thể thao”.

“Đó là một công việc vốn rất khó khăn. Tôi lớn lên cùng thể thao, luôn ăn uống lành mạnh và đi ngủ sớm, nhưng trong ngành đó, tôi đã ở đó 3 tháng và có lịch trình khủng khiếp, từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Thà làm thể thao còn hơn làm kinh doanh lớn”.

Tuy nhiên, địa vị xã hội này không được công chúng biết đến cho đến khoảng 1 năm rưỡi trước, khi anh thi đấu tại UFC 300 và đã đánh bại Charles Oliveira. Sau sự kiện Las Vegas, anh đã góp mặt trong một câu chuyện với Dana White: Ông chủ UFC rời đi trên chiếc xe công ty cùng cánh tay phải của mình - Hunter Campbell, họ dừng lại ở đèn giao thông.

Bên cạnh họ, một chiếc Rolls-Royce Phantom, chiếc xe trị giá tới 600 ngàn EUR cũng dừng lại. Tsarukyan ngồi chễm chệ ngay trong xe. “Chúng ta trả cho cậu ta nhiều như vậy hay sao?”, Chủ tịch Dana rất ngạc nhiên hỏi người bên cạnh mình. Không, UFC không trả nổi!

Tsarukyan tập luyện trước chiếc siêu xe

Bạn của Tổng thống Nga - Vladimir Putin

Từng thượng đài và giành chiến thắng ở giải “Sambo 70”, một giải đấu được tổ chức để vinh Tổng thống Nga Vladimir Putin, giúp anh nhận được sự ưu ái của Nhà lãnh đạo Xứ sở bạch dương. Họ đã từng gặp gỡ nhau, trò chuyện và chụp ảnh chung vài lần...

Đây cũng là điều Tsarukyan cố tận dụng trong mối quan hệ bên ngoài xã hội, không ít lần, chẳng hạn như khi một cảnh sát giao thông chặn anh lại ở Nga và Arman cho viên cảnh sát xem ảnh chụp với Tổng thống Putin. Cảnh sát đã hồ hởi cho anh rời đi.

Tsarukyan và Tổng thống Putin

Thách thức Topuria

Hôm qua, Tsarukyan cho biết là, anh sẵn sàng thượng đài ngay với Nhà Đương kim vô địch của hạng cân nhẹ UFC vào tháng Giêng của năm sau, chỉ cần UFC “ướm lời”, anh sẽ gật đầu ngay lập tức. Tuy vậy, anh phải đánh bại Kẻ treo cổ cái đã, không thắng thì vô dụng.

Mà ngay vào thời điểm hiện tại, người ta cũng chưa rõ nước đi tiếp theo của Topuria, người quyết tâm đấu một trận “ra trò” với Makhachev. Topuria sẽ đối đầu Makhachev ở hạng bán trung, tại UFC White House vào năm sau. Giờ đây, vẫn chưa có gì rõ ràng.

Đ.Hg.