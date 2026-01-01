Kết thúc giải Billiards Carom 3 băng Team League 2025: Quyết Chiến và đồng đội vô địch đầy kịch tính

Sau 7 ngày tranh tài hấp dẫn và nhiều bất ngờ, giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) mùa 1 năm 2025 đã kết thúc thành công - Team Thế Giới Billiards lên ngôi vô địch, cơ thủ Quyết Chiến và đồng đội nhận chiếc cúp danh giá và 120 triệu đồng tiền thưởng. Ngôi á quân, Team Million nhận 60 triệu đồng. Team 9scoreboard giành hạng 3 nhận 30 triệu đồng.

Quyết Chiến và đồng đội vô địch đầy kịch tính giải Billiards Carom 3 băng Team League 2025. Ảnh: Quỳnh Mai

Lượt trận tâm điểm của ngày thi đấu 31-12 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) mùa 1 năm 2025 là màn đối đầu giữa Team Thế Giới Billiards (14 điểm) và Team Million (12 điểm). Đây là hai đội đang cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch.

Có lợi thế về điểm số, Quyết Chiến và đồng đội sẽ vô địch nếu giành chiến thắng hoặc để thua với cách biệt 3-4 sau 7 ván. Trong khi đó, Nguyễn Trần Thanh Tự và đồng đội bắt buộc phải thắng với cách biệt 4-1 hoặc 4-2 để có trọn vẹn 3 điểm mới có thể đăng quang.

Quyết Chiến ăn mừng khi Team Thế Giới Billiard lên ngôi vô địch

Cao trào của trận đấu xảy ra khi tay cơ 15 tuổi Phạm Quốc Hào và Nguyễn Thị Liên tỏa sáng rực rỡ ở 2 ván đấu tiếp theo giúp Team Thế Giới Billiards rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3, qua đó đưa quyền quyết định chức vô địch vào trận đơn nam chạm 12 điểm giữa Vy Ngọc Châu (Team Thế Giới Billiards) và Nguyễn Chí Long (Team Million).

Ở ván đấu này diễn ra cực kỳ căng thẳng khi hai tay cơ bám đuổi quyết liệt từng điểm số. Thậm chí Nguyễn Chí Long là người đã chạm đến championship point trước khi dẫn 11-10 nhưng anh không thể ghi điểm quyết định. Tận dụng cơ hội, Vy Ngọc Châu dù gặp phải những thế bi rất khó đã tạo nên 2 siêu phẩm mãn nhãn, kết thúc bằng một cú đánh trái tay để thắng ngược 12-11, qua đó giúp Team Thế Giới Billiards giành chức vô địch đầy cảm xúc.

Team Thế Giới Billiard ăn mừng chức vô địch.

Kết quả 3 lượt trận còn lại trong ngày: Team 9scoreboard thắng 4-3 trước Team World Vision. Team Bilavi thắng 4-1 trước Team NIZ. Team Tường Thành và Team VEDC.

Ở các vị trí còn lại, Team Tường Thành đứng hạng 4 nhận 20 triệu đồng. Team Bilavi đạt hạng 5 nhận 15 triệu đồng. Team World Vision xếp hạng 6 nhận 12 triệu đồng. Team VEDC đạt hạng 7 nhận 10 triệu đồng và Team NIZ xếp hạng 8 nhận 8 triệu đồng.

Như vậy sau 7 ngày tranh tài hấp dẫn và nhiều bất ngờ, giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) mùa 1 năm 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Giải đấu mang đến trải nghiệm mới lạ cho cơ thủ lẫn người hâm mộ khi lần đầu tiên, carom 3 băng có sân chơi theo thể thức đấu đội đầy hấp dẫn, vui vẻ và nêu cao tinh thần tập thể.

Không chỉ quy tụ những cơ thủ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay, giải còn là sân chơi chất lượng, đầy hứa hẹn cho các cơ thủ nữ và trẻ trong nước, qua đó phát triển mạnh mẽ hơn phong trào carom 3 băng nước nhà.

Ông Dương Bửu Khanh, giám đốc truyền thông và đại diện ban tổ chức giải chia sẻ: “Giải đấu đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ mọi người cùng với đó là sự theo dõi, quan tâm vượt ngoài mong đợi từ người hâm mộ cũng như khán giả theo dõi thi đấu trên sóng của giải. Ban tổ chức rất vui mừng khi nhận được sự yêu mến, hưởng ứng lớn như vậy”.

DŨNG PHƯƠNG