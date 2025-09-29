Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lần đầu tiên giành HCV giải bơi vô địch châu Á

Nguyễn Huy Hoàng có HCV tại giải bơi vô địch thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ngày khai mạc giải, tuyển thủ Phạm Thanh Bảo là nam tuyển thủ bơi Việt Nam đầu tiên có huy chương tại giải vô địch châu Á. Vào tối chung kết ngày 29-9 tại Ấn Độ, Nguyễn Huy Hoàng trở thành nam tuyển thủ Việt Nam đầu tiên giành HCV tại giải đấu này.

Tuyển thủ người Quảng Trị đã giành HCV cự ly sở trường 1.500m tự do với thời gian 15’15”01. Tuyển thủ Sibirtev (Uzbekistan) đã về nhì khi đạt thành tích 15’23”35. Đây là HCV đầu tiên của đội tuyển bơi Việt Nam tại giải năm nay.

Thành tích mang giá trị tinh thần cao cho Huy Hoàng khi giành HCV đầu tiên tại giải vô địch châu Á trong sự nghiệp. Xét về kết quả chuyên môn, chỉ số của Huy Hoàng tại nội dung 1.500m tự do chưa phải thông số tốt. Huy Hoàng từng giành ngôi vô địch 1.500m tự do với thời gian 15’11”24 tại SEA Games 32-2023. Còn tại ASIAD 19, Huy Hoàng đứng hạng 4 với chỉ số đáng ghi nhận là 15’04”06. Tại giải vô địch châu Á 2025, nhóm tuyển thủ hàng đầu nội dung 1.500m tự do nam không góp mặt.

Trước khi tham dự giải vô địch châu Á 2025, Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu Olympic 2024 tại Pháp và đạt kết quả 15’18”63 trong khi ở giải vô địch thế giới 2025 thì kình ngư giành kết quả 15’19”39.

Lần gần nhất giải bơi vô địch châu Á tổ chức trước năm nay là kỳ thi đấu năm 2016. Kình ngư Park Tae-hwan (Hàn Quốc) đã giành HCV cự ly 1.500m tự do nam với kết quả 15’07”86.

Huy Hoàng được trao thưởng tại giải. Ảnh: HOÀNG VŨ

Cùng tại chung kết ngày 29-9, Trần Hưng Nguyên đã giành HCB với kết quả 4’20”30 tại cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nam. Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đánh giá, đây là thành tích tốt của Hưng Nguyên. Kết quả ổn định so với thông số từng giúp VĐV đạt HCV SEA Games 32-2023 là 4’19”12. Cùng tại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam giải vô địch châu Á 2025, Nguyễn Quang Thuấn xếp hạng 4 với thành tích 4’21”25 trong khi vô địch là VĐV Yichen Xie (Trung Quốc, 4’19”34).

Sau đó, Trần Hưng Nguyên thi đấu chung kết 200m ngửa nam nhưng chỉ đứng hạng 7 (2’19”95). Tuyển thủ Gukailai Wang (Trung Quốc) đã giành HCV với kết quả 1’59”78

Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên giành thêm 1 HCĐ cự ly 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4’49”81. Cô đã bị các đối thủ Yanjun Zhou (Trung Quốc, 4’44”88) và Koharu Nakazawa (Nhật Bản, 4’47”40) vượt qua trong cuộc thi đấu lần này.

Tuyển thủ trẻ Nguyễn Thúy Hiền đã góp mặt chung kết nội dung 50m tự do nữ tại ngày thi đấu. Đây là lần đầu tiên, tài năng trẻ của Việt Nam tham dự đấu trường này và cô về đích hạng 5 với thành tích 25”84. VĐV Mingyu Luo (Trung Quốc) đã giành HCV với kết quả 25”53. Kình ngư Phạm Thanh Bảo dự chung kết 50m ếch nam, đứng hạng 6 (28”39).

Ở nội dung cuối là tiếp sức 4x200m tự do nam, đội Việt Nam gồm Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên đứng hạng 7 (7’38”18). Đội Trung Quốc giành ngôi vô địch với thành tích 7’21”05.

MINH CHIẾN