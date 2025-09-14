Huy Hoàng, Mỹ Tiên và đội bơi tiếp sức Việt Nam giành HCV tại ngày cuối giải vô địch đường dài Đông Nam Á

Các kình ngư của Việt Nam, trong đó có Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên đã thể hiện phong độ tốt mang về tấm HCV tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ.

Đội tiếp sức 4x1.500m của Việt Nam đã giành HCV tại giải vô địch đường dài Đông Nam Á 2025. Ảnh: LÊ THANH

Chương trình thi đấu giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á 2025 kết thúc ngày 14-9 tại Thái Lan. Trong ngày cuối, đội tuyển bơi Việt Nam giành thêm HCV ở cuộc đua tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ.

Ban huấn luyện bố trí đội hình thi đấu gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh. Trong cuộc thi đấu, chúng ta cạnh tranh thành tích trước các đội của Thái Lan (chủ nhà), Indonesia và Malaysia.

Kết thúc thi đấu, đội bơi tiếp sức của Việt Nam đạt thành tích 1 giờ 12 phút 53.29 giây đứng vị trí số 1, giành HCV. Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết ngày thi đấu gặp trở ngại về thời tiết với mưa to có gió, sóng tại khu vực thi đấu lớn. Tuy nhiên VĐV Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành kết quả thi đấu.

Về nhì sau Việt Nam là đội chủ nhà Thái Lan với kết quả 1 giờ 17 phút 37.23 giây. Hạng 3 cùng HCĐ là đội Indonesia với kết quả 1 giờ 18 phút 33.63 giây. Đội Malaysia đứng hạng 4 (1 giờ 23 phút 55.65 giây).

VĐV Việt Nam thi đấu hiệu quả tại giải. Ảnh: LÊ THANH

Với kết quả này, đội bơi Việt Nam đã có 5 HCV và 1 HCB tại giải. Các tấm HCV thuộc về tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng (10km), Võ Thị Mỹ Tiên (10km), Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (5km, 10km nhóm tuổi 16-17 nữ) và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Tấm HCB của chúng ta thuộc về gương mặt trẻ Nguyễn Vinh Thái Bảo (5km nhóm tuổi 14-15 nam).

MINH CHIẾN