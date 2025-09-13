Các môn khác

Kình ngư Việt Nam giành thêm 1 HCV giải vô địch bơi đường dài Đông Nam Á 2025

Các kình ngư của đội tuyển bơi Việt Nam giành thêm HCV trong ngày thứ 2 tranh tài giải vô địch đường dài Đông Nam Á 2025.

Tuyết Hân giành HCV cho mình tại giải bơi đường dài Đông Nam Á 2025. Ảnh: LÊ THANH
Ngày thi đấu tiếp theo, 13-9, Đội tuyển bơi Việt Nam giành thêm 1 HCV ở giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á 2025 đang tổ chức tại Thái Lan.

Thi đấu nhóm tuổi trẻ 16-17 tuổi, tuyển thủ Nguyễn Ngọc Tuyết Hân đã tranh tài cự ly 5km nữ trong buổi sáng thi đấu. Tuyết Hân là VĐV Việt Nam duy nhất góp mặt ở cự ly trên trong nhóm tuổi này. Cạnh tranh với cô có 4 tuyển thủ của chủ nhà Thái Lan cùng 2 tuyển thủ đội Singapore.

Tuy nhiên, gương mặt trẻ của đội tuyển bơi Việt Nam đã thi đấu đạt kết quả tốt nhất về đích đầu tiên là 1 giờ 10 phút 04.40 giây. Đây là tấm HCV đầu tiên của Tuyết Hân tại giải. Về thứ nhì là VĐV Ga Un Muse Goh (Singapore) với kết quả 1 giờ 13 phút 03.02 giây. Hạng ba là Kullanit Teeka (Thái Lan) với thành tích 1 giờ 13 phút 12.82 giây.

Tuyết Hân được ban huấn luyện chúc mừng. Ảnh: LÊ THANH

Cùng ngày thi đấu, chúng ta còn giành thêm 1 HCB ở nội dung nam. Tuyển thủ Nguyễn Vinh Thái Bảo dự tranh cự ly 5km nam nhóm tuổi 14-15 đã về đích thứ 2 với thời gian 1 giờ 06 phút 48.03 giây. Lần đầu tiên Thái Bảo được tham dự giải ở cấp độ Đông Nam Á nhưng đã giành được huy chương. Về nhất cự ly là Sorawit (Thái Lan) với kết quả 1 giờ 05 phút 37.42 giây.

Giải còn thi đấu tới hết ngày 14-9 theo giờ địa phương. Hiện tại, đội tuyển bơi Việt Nam đã có 3 HCV và 1 HCĐ trong các nội dung đã thi đấu.

